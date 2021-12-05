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Врач назвала сроки начала эпидемии гриппа и ОРВИ По словам Людмилы Мухарской, высокой заболеваемости не будет

Когда в этом году стартует эпидемия гриппа, рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская.

"В прошлом году гриппа почти не было, и другие респираторные заболевания были на заднем плане. В принципе, в этом году эксперты говорят, что грипп еще впереди, эпидемия будет где-то в конце декабря, в середине января — когда люди сначала разъедутся, школьники пойдут на каникулы, а потом опять съедутся, привезут из разных мест вирусы, начнут активно общаться, и начнет расти заболеваемость", — сказала она.

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Врач отметила, что эпидемия не должна быть очень серьезной.

"Я не думаю, что будут заоблачные цифры заболеваемости гриппом и другими респираторными заболеваниями, потому что ковид все-таки пока превалирует", — сказала она.

Ранее Мухарская рассказала, что сегодня известно о штамме коронавируса "Омикрон".

"Мы знаем, что первые люди, которые заболели, это были студенты, то есть молодые люди. Они нормально перенесли. Были ли они привиты — я вам не могу сказать, но они нормально перенесли. И действительно, пока нет информации о каких-то тяжелых смертельных случаях, но то, что 40 стран уже вовлечены ( в эпидемию "Омикрона" –ред.), говорит о том, что вирус распространяется достаточно быстро", — сказала она.