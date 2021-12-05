17:16, Сегодня

Повода бояться нет: эпидемиолог сообщила, что сегодня известно о штамме "Омикрон" Коронавирус может сам себя уничтожить, но об этом говорить пока рано, сообщила эпидемиолог

Насколько усложнит эпидемическую ситуацию в Украине появление нового штамма коронавируса SARS-CoV-2 "Омикрон", рассказала в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" эпидемиолог Людмила Мухарская.

Эксперт отметила, что повода для страха нет, но и меры профилактики распространения ковида никто не отменял.

"Бояться не нужно, нужно просто иметь актуальную информацию. Но, к сожалению, мы мало знаем об этом новом варианте (штамме – ред.). Неделя уже прошла, как мы услышали вообще о нем. То есть возможно, через две недели мы будем иметь больше информации, которая нам позволит сказать - нужно вводить какие-то новые меры, или нужно просто выполнять те меры защиты, которые мы уже знаем и выполняем. Поэтому пока такой информации, которая бы говорила о том, что нас ждет что-то такое, чего надо бояться, нет", - сказала Мухарская.

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Она сообщила, что первые пациенты с "Омикроном" - молодежь. Они перенесли относительно легко такой тип COVID-19. Но "Омикрон", по ее словам, имеет тенденцию быстрого распространения, и это надо учитывать.

"Мы знаем, что первые люди, которые заболели, это были студенты, то есть молодые люди. Они нормально перенесли. Были ли они привиты - я вам не могу сказать, но они нормально перенесли. И действительно, пока нет информации о каких-то тяжелых смертельных случаях, но то, что 40 стран уже вовлечены (в эпидемию "Омикрон" –ред.), говорит о том, что вирус распространяется достаточно быстро. Потому что - где Северная Африка, а где европейские страны. За неделю он (штамм - ред.) в определенной степени распространился", — сказал эксперт.

Она подчеркнула, что бояться сегодня не стоит, но нужно помнить, что в Украине также распространяется штамм "Дельта", который дает тяжелые осложнения.

"Бояться нечего, но выполняем все, что нужно выполнять, и в первую очередь надо вакцинироваться. Мы также должны понимать, что у нас сейчас есть штамм "Дельта", которой вызывает достаточно тяжелые формы этого заболевания", — сказала Мухарская.

Кроме того, эпидемиолог сказала, что есть версия среди экспертов, что вирус может "самоуничтожиться".

"Некоторые эксперты говорят, что вирус может пойти на спад. Он не будет иметь ниши для распространения среди населения, особенно если население защищено, и вирус пойдет на самоуничтожение. Есть информация, например, из Японии. В этой стране еще месяц назад мы слышали ужасные цифры - по несколько десятков тысяч человек ежесуточно болели. На сегодня там есть информация о том, что болеют ежедневно примерно по 100 человек в сутки. Но пока трудно сказать, что мы победили (коронавирус - ред.), или человечество победило этот вирус, потому что есть его распространение. Также видим, например, в той же Германии заболеваемость уже в определенной степени пошла на снижение, а потом снова пошла в рост", — сказала Мухарская.

Ранее сообщалось, что Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине стали соответствовать критериям "желтой" зоны. Что ждет с новой недели столицу, сообщил начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Дополнительных контролеров не будет, потому что меры, введенные в Киеве, были достаточно эффективными. Мы видим почти 2 недели стабилизацию ситуации и снижение по всем эпидемическим показателям в Киеве. Что касается новых правил, которые вводятся постановлением Кабинета министров, — при переходе из красной зоны в желтую будет акцентироваться вопрос о проверке COVID-сертификатов и других документов, это обязанность субъектов хозяйствования. При обнаружении отсутствия такого контроля будет составляться административный протокол и взиматься штраф в сумме 34 тысяч гривен. Каждый день проводится контроль более 500 субъектов хозяйствования в разных сферах и составляется в день от 30 до 50 протоколов. Это невысокий показатель для Киева", — сказал он.

Отметим, что Минздрав опубликовал статистику по заболеваемости коронавирусом SARS-CoV-2 в Украине. Так, согласно сообщению пресс-службы, в Украине по состоянию на 5 декабря 2021 года было выявлено заболевание COVID-19 у 6 622 пациентов. В частности, заболели 690 детей и 68 медработников.