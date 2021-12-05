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Бустерная доза вакцины: врач рассказала, кому она нужна Людмила Мухарская объяснила, нужно ли украинцам делать бустерную прививку от коронавируса

В Украине пора делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса — об этом заявила в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" врач-эпидемиолог Людмила Мухарская. Так она прокомментировала слова министра здравоохранения о том, что Украина ждет решения ЕС о 9-месячном интервале между вакцинациями.

"Ранее Виктор Ляшко говорил, что с января будет вакцинация бустерной дозой, в то время как 50% населения получают первую дозу. Почему мы ждем - непонятно. Потому что мне кажется, это решение уже принято и некоторые страны уже вакцинируют бустерной дозой. Необходимость в этом есть. Есть категории людей, которые вакцинировались первой и второй дозой более шести месяцев назад, и им уже можно вводить бустерную дозу. Также бустерная доза предлагается людям пожилого возраста, с хроническими заболеваниями, если они до этого вакцинировались двумя дозами. Необходимость есть, люди, которым ее можно предложить, есть", — сказала она.

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Врач объяснила различие между бустерной дозой и повторной вакцинацией.

"Бустерная доза — это помощь основной вакцинации. Если будет решение делать новую вакцинацию, как каждый год после гриппа, то тогда будем каждый год вакцинироваться от коронавируса", — сказала она.

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Напомним, министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что бустерную дозу вакцины украинцам предложат, как только ЕС утвердит соответствующее решение. Он отметил, что на данный момент в Европе предлагают вводить бустерную дозу через девять месяцев после вакцинации.

"Если примут предложение ученых (о 9-месячном интервале между основной и бустерной вакцинацией — ред.), одобрят на уровне парламента, то мы будем готовы повторить это все на территории Украины. Мы и технически готовы и плюс наличие вакцин также говорит, что мы можем в любой момент запустить бустерную дозу и расширить возрастную категорию", — сказал он.