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Ряд регионов выйдут из красной зоны карантина: что ждет Киев Олег Рубан рассказал, какие меры безопасности предпринимаются в столице

Киев и еще семь регионов "красной" зоны адаптивного карантина в Украине стали соответствовать критериям "желтой" зоны. Какие правила будут действовать в этой зоне, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" начальник ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

"Дополнительных контролеров не будет, потому что меры, введенные в Киеве, были достаточно эффективными. Мы видим почти 2 недели стабилизацию ситуации и снижение по всем эпидемическим показателям в Киеве. Что касается новых правил, которые вводятся постановлением Кабинета министров, - при переходе из красной зоны в желтую будет акцентироваться вопрос о проверке COVID-сертификатов и других документов, это обязанность субъектов хозяйствования. При обнаружении отсутствия такого контроля будет составляться административный протокол и взиматься штраф в сумме 34 тысяч гривен. Каждый день проводится контроль более 500 субъектов хозяйствования в разных сферах и составляется в день от 30 до 50 протоколов. Это невысокий показатель для Киева", — сказал он.

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По словам Рубана, больше всего нарушают правила в больших ТРЦ, ресторанах, а также в частных дошкольных учреждениях и школах. Он отметил, что учреждения в Киеве стали больше дисциплинированными и активнее соблюдают правила, чем в начале пандемии.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что по состоянию на 5 декабря ситуация полностью нормализовалась и соответствует "желтому" уровню эпидемической опасности в следующих "красных" регионах: Киев, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Луганская, Львовская, Одесская, Ровенская и Херсонская области.

При этом решение о выходе региона из "красной зоны" принимает Государственная комиссия по ТЭБ и ЧС.

Также известно, что ситуация во Львовской и Луганской областях стабилизировалась давно, но они сами просили оставить их в "красной зоне".