19:23, Сегодня

Нужно ли двойное гражданство в Украине - мнение эксперта Дмитрий Тужанский привел в пример соседей Украины

В Украине существует пробел в законодательстве о двойном гражданстве, которым пользуются Россия и другие страны, раздавая свои паспорта украинцам.

Об этом в эфире программы "Сегодня Вечером" на телеканале "Украина 24" рассказал директор Института центральноевропейской стратегии Дмитрий Тужанский, комментируя ряд законопроектов президента Владимира Зеленского насчет двойного гражданства.

Как отметил эксперт, промедление Украины с легализацией двойного или множественного гражданства, особенно за последние 5-10 лет, а также отсутствие более четкого определения по поводу запрета второго-третьего паспорта, создает пробел, "и им как раз Россия пользуется".

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Тужанский привел пример, когда "мэр одного из очень важных городов Украины, было четко доказано конкретными фактами, имеет российское гражданство".

"Если посмотреть законодательство тех стран, которые за последние годы упростили процедуру получения гражданства и имеют свои нацменьшинства в Украине, то они активно эти меньшинства паспортизируют. Это венгерская община, румынская община и Россия. Весь прошлый год и часть этого Россия агрессивно паспортизирует Донбасс, о Крыме вообще речи нет", - заявил он.

По мнению Тужанского, в вопросе второго паспорта "со странами ЕС и НАТО, и соответственно с Венгрией и Румынией" нет никаких проблем.

"Более того - в интересах Украины легализовать, договориться, заключить соглашение с Венгрией и Румынией о признании паспортов, потому что это убирает коррупционную составляющую. Дальше вопросы нацбезопасности, вопросы доступа к гостайне и вопросы лояльности. Второй момент - как мы действуем со страной-агрессором, которая паспортизирует оккупированные территории и этим паспортом делает гибридную войну против Украины", - сказал эксперт.

По его словам, один из ключевых подходов к введению двойного или множественного гражданства с другими странами - установить политическую, экономическую и культурную связь с диаспорой.

"Венгрия, Румыния либерализировали, позволили множественное гражданство, двойное гражданство. Они это используют как такую ​​определенную основу для привлечения инвестиций этнических венгров, проживающих в Германии, Великобритании, Соединенных Штатах. Поэтому важно, какую стратегию, а не просто решение изберет действующий президент и украинские власти", - сказал Тужанский.

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Напомним, президент Владимир Зеленский подал на рассмотрение Верховной Раде ряд законопроектов, направленных на противодействие угрозам национальной безопасности в сфере гражданства, сообщает пресс-служба главы государства.

Документами, в частности, определяются правовые и организационные принципы функционирования системы декларирования гражданами Украины наличия гражданства других государств.

Также предлагается, чтобы все политики и чиновники, заполняющие электронные декларации, обязательно указывали наличие гражданства или подданства других государств. За сокрытие таких фактов будет установлена ​​ответственность, в том числе уголовная.

Предлагается установить ограничения для лиц со вторым гражданством на занятие должностей судей и таможенников.

"Таким образом мы урегулируем вопросы, касающиеся двойного гражданства. Ценность гражданства Украины должна расти: украинский паспорт должен быть залогом свободного и безопасного передвижения по миру, а украинец должен чувствовать себя защищенным в любой стране и знать, что на страже его прав и интересов стоит его государство", – сказал Зеленский.