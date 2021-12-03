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Коронавирус в Украине: инфекционист рассказала, что делать зимой "Риски есть - особенно когда возникает что-то новое"

Риски роста заболеваемости коронавирусом в Украине на новогодние праздники есть. Об этом заявила в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"Риски есть - особенно когда возникает что-то новое... Есть риски быстрого распространения, "ускользания" от иммунитета, возникновения более тяжелых форм. Это риски. Оправдаются они или нет - покажет время", - сказала она.

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"Что я могу посоветовать? Те люди, которые относятся к группам риска, тяжелого течения заболевания, - они должны быть защищены. Т.е. они должны быть вакцинированы, если они не переболели недавно. Но т.к. вакцинированные люди являются источниками инфекции... Уже доказано, что вакцинация имеет, прежде всего, важнейшее индивидуальное значение... Об это недавно было заявление генерального директора ВОЗ", - сказала Голубовская.

Напомним, более 10 стран Европы зафиксировали новый штамм коронавируса, которому дали название "Омикрон" — по названию буквы греческого алфавита. Многие страны ввели ограничения на авиарейсы из ЮАР, где впервые обнаружили новый штамм. Его уже выявили в ряде стран Европы: Великобритании, Бельгии, Италии, Германии, Нидерландах. Израиль стал первой страной, закрывшей свои границы для иностранных граждан, из-за распространения этого штамма.

Новый вариант коронавируса вызвал глобальную тревогу, ученые пытаются выяснить, устойчив ли он к вакцинам. Этот штамм считается потенциально более опасным, чем "Дельта".

Ранее иммунолог Борис Донской рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса. Также он рассказал, как не допустить его распространения в Украине.

"Конечно, карантинные меры. Причем необязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса", — сказал он.