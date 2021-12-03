21:04, Сегодня

Нужна ли украинцам третья прививка от коронавируса - мнение известного врача Ольга Голубовская объяснила, кого нужно в первую очередь защитить от COVID-19

Украинцам нецелесообразно массово делать третью прививку от коронавируса до тех пор, пока полностью не вакцинированы так называемые "группы риска".

Об этом заявила в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

На вопрос, нужно ли украинцам прививаться третьей дозой вакцины, Голубовская ответила:

"Я думаю, что после того, как у нас будут вакцинированы основные группы риска. Они у нас еще недовакцинированы, потому что поздно спохватились. Вводить бустерную дозу не совсем логично, пока эти группы не защищены. Основная летальность, основное напряжение системы здравоохранения создают именно они. Поэтому их надо защитить в первую очередь".

Врач отметила, что в Украине молодежь вакцинирована больше, чем группы риска, поскольку "она больше ездит".

"Я думаю, что будут много раз меняться и международные рекомендации. Но что касается бустерной дозы - пока у нас не будет перевакцинированной группы риска, вряд ли будет вводиться для всех эта бустерная доза", - сказала она.

Голубовская также призвала непривитых украинцев воспользоваться спадом эпидемии и обязательно вакцинироваться от COVID-19.