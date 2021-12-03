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Почему украинцы до сих пор боятся вакцинироваться: инфекционист назвала причину "Наверное, частично эта проблема возникла еще раньше"

Многие вещи в вопросе пандемии COVID-19 до сих пор не изучены детально, что позволило возникнуть антивакцинаторским настроениям, в том числе в Украине. Об этом сказала в эфире программы "Большая пятница" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

По ее словам, против обязательной вакцинации выступали даже некоторые украинские врачи.

"Наверное, частично эта проблема возникла еще раньше, но о ней мало говорили. Вакцинация - это медицинская процедура, которая требует определенных условий проведения. Поэтому, да, есть сопротивление, в том числе в медицинской среде, когда это делается неправильно", - говорит она.

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Голубовская считает, многие вещи с пандемией до сих пор изучены лишь частично, что очень настораживает людей, которые опасаются за свою жизнь.

"В любой стране мира, если вы поедете, там есть сертификат. А наши люди не имели такой возможности несколько месяцев. Вот эти шаги подогревают антивакцинаторские настроения - это неправильные, в том числе, рекомендации из наших институций, которые за это отвечают", - сказала врач.

Напомним, что 24 ноября в Киеве активисты антивакцинаторского митинга собрались под зданием СБУ, чтобы поддержать одного из своих лидеров, который был задержан правоохранителями. Во время акции протеста люди пытались помешать съемочной группе телеканала "Украина 24", журналисты которой записывали сюжет в медицинских масках.

"Нам мешали записывать сюжет (участники митинга, –ред.), поскольку мы работаем в масках, потому что большинство здесь было без масок. В масках находятся только журналисты, Нацгвардия, полиция, а также представители Службы безопасности Украины, которые охраняют порядок", - сообщила корреспондентка.

Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что каждый, кто сделает две прививки от COVID-19, получит от государства тысячу гривен.

"Каждый, кто получил две прививки, сможет получить одну тысячу гривен. Быстро и удобно, то есть через приложение "Дія". За эти средства можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр, или купить билеты для путешествий внутри страны..." - сообщил глава государства в видеообращении к украинцам.

Программа стартует 19 декабря. До конца года на нее будет выделено около 3 млрд гривен. Столько же – в начале 2022 года