19:53, Сегодня

"Угроза нацбезопасности": известный врач забила тревогу из-за ситуации в медицине Ольга Голубовская напомнила о зарплатах украинских врачей

В Украине нехватка медицинских работников становится проблемой национальной безопасности, из-за низких зарплат врачи уезжают работать за границу.

Об этом заявила в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" доктор медицинских наук, инфекционист Ольга Голубовская.

"К сожалению, мы остались наверное одной из немногих стран в мире, где медработники получают зарплаты ниже прожиточного минимума, ниже минимальной зарплаты - это точно. Наши доктора едут в африканские страны работать, в страны Азии едут работать. Это ужасно. Впервые за многие годы у нас врачебная специальность не вошла в десятку престижных. У нас недоборы во многие медицинские вузы, это скажется на людях через определенное время, на качестве оказания медицинской помощи, потому что молодежь уезжает. Это надо останавливать, это национальная безопасность страны", - подчеркнула Голубовская.

Инфекционистка выразила надежду, что власти "все-таки как-то найдут ресурс", чтобы исправить ситуацию.

"Пока будут искать этот ресурс, я хочу обратиться к людям, которые будут принимать решения. Я прекрасно понимаю, что мы должны считать деньги... Но знаете как, я боюсь, они будут искать ресурс? Они будут путем сокращения лечебных учреждений... Например, наши инфекционные стационары в межэпидемический сезон не полностью заполнены пациентами", - заявила она.

Врач также отметила, что сокращение коек в больницах - "это сокращение специалистов, а они и так уезжают".