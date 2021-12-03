18:29, Сегодня

Войска у границы: эксперт объяснил, почему Путин не рискнет атаковать Украину "Сегодня мы должны сказать достаточно четкую позицию"

Россия не будет вторгаться в Украину из-за нехватки военной мощи. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" эксперт по военной контрразведке Михаил Притула.

По мнению эксперта, РФ не рискнет атаковать Украину также из-за военной помощи, которую нашей стране оказывают США. В Кремле понимают, что в случае атаки Соединенные Штаты немедленно отреагируют на это новыми поставками военной техники.

"Эти поставки оружия сегодня создают небольшое критическое преимущество Украины над Россией. То есть если пойдут танки – мы получим "Джавелины", системы противовоздушной обороны и это наступление захлебнется даже не начавшись. Таким образом, Украина получит небольшое преимущество в том плане, что российское наступление не произойдет вообще", - говорит он.

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Притула считает, что сейчас между РФ и Соединенными Штатами продолжаются геополитические торги, а Украина выступает в роли разменной карты. И поэтому нам нужно четко объявить о своих позициях в этой игре.

"Мы должны вспомнить о 2009-2010 годах, когда после резкого падения цен на нефть в Россию приехала Хиллари Клинтон, после чего цена на нефть пошла вверх. Состоялись 10 визитов чиновников США в Москву и были подписаны определенные соглашения. Украина тоже имела свое место среди этих соглашений. И сегодня мы должны сказать достаточно четкую позицию, что мы хотим развиваться, быть цивилизованной страной, бороться за свою землю, за свою цивилизацию, за свой народ. Вот эти вещи мы должны артикулировать достаточно четко во всех СМИ", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

Экс-советник Путина Андрей Илларионов в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что Россия нагнетает ситуацию на украинской границе, чтобы надавить на высшее руководство Украины.

"Рабочая гипотеза говорит о том, что с помощью таких постоянных публикаций есть попытка оказать психологическое давление на украинское руководство, для того чтобы заставить его пойти на российские условия о принятии Украиной Минских соглашений в интерпретации Путина, о принятии политической автономии ОРДЛО. И к большому соглашению, судя по тому, что президент Украины сказал, что готов к прямым переговорам с Россией - похоже, к этому и идет. Возможно, об этом собираются говорить и Байден с Путиным", - сказал он.