В Украине похолодало еще больше: стало известно, где 4 и 5 декабря возможен снег
Метеорологи прогнозируют похолодание до дневных морозов, подробный прогноз погоды на текущий уик-энд
Текущий уик-энд в Украине будет холодным. Дождь и снег наиболее вероятны 4 декабря в южном регионе, кроме Одесской области, и в восточных областях страны.
Об этом сообщила метеоролог Наталья Диденко в Facebook.
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По прогнозу метеоролога, осадки ожидаются почти по всей территории Украины уже 5 декабря.
В Киеве 4 декабря будет сухо. Температура воздуха около 0 градусов.
По Украине температурные показатели воздуха 4 декабря днем +2 градуса. Теплее будет на востоке и юге страны – от 3 до 7 градусов выше нуля.
В Крыму в этот день воздух днем прогреется до "весенних" 14 градусов тепла.
5 декабря на западе и севере страны дневная температура будет колебаться от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла.
В центральной части Украины и на востоке воздух прогреется до 2-3 градусов выше нуля. В Запорожской области и Николаеве днем в воскресенье столбики термометров поднимутся до 5 градусов тепла. В Херсонской области от 4 до 6 градусов выше нуля. В Одесской области до +7+9, а в Крыму – до +6+8 градусов.
Стоит отметить, что в ночь на 5 декабря в Украине ожидается мороз до 4 градусов. В Черкасской области температура ночью может опуститься до 6 градусов мороза. На юге Украины ожидается до 3 градусов ниже нуля.
Ранее в Украине из-за шквального ветра и снега без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях.
Ненастье, в частности, достигло временно оккупированного Крыма. В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште.
Из-за поврежденных электропроводов без света остались более 50 тысяч местных жителей. Ненастье заблокировало и Керченский пролив.