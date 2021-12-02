23:53, Вчера

Нападение России на Украину: Бутусов оценил вероятность Юрий Бутусов рассказал, чего ждать украинцам от Кремля

Вероятность полномасштабного военного наступления России на Украину оценил в программе "Народ против" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

"Я бы не хотел, чтобы мы пугали украинцев огромными цифрами. Я считаю, что расчеты должны быть связаны с конкретным расчетам боевых действий. На мой взгляд, сейчас такой сценарий, когда вся Россия поднимется и они все бросят против нас, и будут бить по городам, по всему, маловероятен. Но военная составляющая — это только одна из составляющих этой войны. Война ведется в политике, экономике, информационной сфере, военной сфере. Исходя из оценки политической обстановки, я думаю, что для сценария больших полномасштабных наступательных действий по всему фронту сейчас нет предпосылок", — сказал он.

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При этом Бутусов предупредил, что возможно обострение боевых действий на Донбассе.

"Но существует очень большая потребность у России нанести удар по Донбассу, и это действительно несет большую опасность, и там будут другие цифры жертв, другие сценарии. Вопрос не в цифрах, а в том, что когда Россия пойдет в наступление, будут гибнуть люди, в том числе наши лучшие граждане. И придется вставать в строй всем, в том числе добровольцам. Конечно, это для всего народа большой вызов, к которому мы должны готовиться", — сказал он.

Ранее представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш рассказал, каким образом США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу.

"Прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома", — сказал он.

Также военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.