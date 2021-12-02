22:14, Вчера

Путин ожидает госпереворота в Украине: российский политолог объяснил зачем Станислав Белковский объяснил позицию Кремля в отношении Украины

В Кремле ждут восстания в Украине — об этом рассказал на телеканале "Украина 24" российский политтехнолог Станислав Белковский.

"Стратегия Путина состоит в том, что он ожидает государственного переворота или хотя бы бунта. Потому что он считает, что украинские элиты консолидированы вокруг идеи отстранения Владимира Зеленского от президентской должности. Однако он сам и Россия не будут напрямую в это вмешиваться. Я считаю, что революционное слово — это революционное дело. И если идея отстранения Владимира Зеленского от власти существует в элитах, то переворот действительно существует, несмотря на то, какие шаги будут предприниматься в эту сторону со стороны политических или неполитических сил", — сказал он.

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Белковский ответил на вопрос, понимают ли в России бесперспективность захвата Украины.

"Россия заинтересована в любой дестабилизации в Украине, в любом сценарии, независимо от того, кто выиграет. Потому что главная цель Кремля — показать и доказать, что украинская государственность фейковая, что она не состоялась за 30 лет украинской независимости. Я считаю, что Путин лично и его ближайшее окружение понимают, что это (захват Украины, — ред.) невозможно. Путин заинтересован в создании искусственного напряжения на границе с Украиной, и сейчас он занимается созданием кризиса. После этого он выйдет напрямую на Джозефа Байдена, Германию, Евросоюз, и все урегулирует по примеру Карибского кризиса 1962 года", — сказал он.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел пресс-марафон, на который пригласили представителей 30 СМИ, отобранных Офисом президента. Во время общения с журналистами президент заявил, что получил информацию о возможной подготовке государственного переворота в Украине, и что в этот вопрос якобы может включиться бизнесмен Ринат Ахметов.

В свою очередь Ринат Ахметов опроверг заявления президента Владимира Зеленского.

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот, — сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.