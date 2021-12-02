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США присоединятся к переговорам по Донбассу: детали от Гармаша Сергей Гармаш рассказал, в каком формате США смогут влиять на ход переговоров

США смогут влиять на ход переговоров с Россией по Донбассу - рассказал в эфире ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" представитель украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по вопросам Донбасса Сергей Гармаш.

"Сегодня господин Лавров сказал что планируется создать прямой канал, как это было при прежней администрации. Я думаю, это будет канал "Нуланд-Козак" по примеру того, как был канал "Сурков-Волкер". Скорее всего, таким путем Соединенные Штаты будут вспомогательно участвовать в переговорах Украины и России", — сказал он.

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Гармаш объяснил, почему США не могут участвовать в Минском или Нормандском формате.

"Не прямо в Минском процессе. Там, к сожалению, нет иного места для Соединенных Штатов, чем модератора в одной из рабочих подгрупп от имени ОБСЕ, там в принципе может быть и американец. Но нам это ничего не дает, кроме того, что США будут лучше понимать ситуацию и лучше знать, что происходит на самом деле. Влияния на переговоры это не даст. В Нормандский формат их не пустят, потому что ни Франция, ни Германия, ни тем более Россия не заинтересованы в этом. А вот прямой канал в принципе выгоден сегодня и России, которая заинтересована в прямом диалоге по всем форматам с США, и Соединенным Штатам, которые хотят влиять на этот процесс. Я думаю, и Украине это выгодно, потому что поддержка США достаточно весома. Тут важно, чтобы мы могли четко озвучивать США нашу позицию и объяснять плюсы и минусы", — сказал он.

Гармаш отметил, что успеха в переговорах он не ожидает до тех пор, пока Россия не признает себя стороной конфликта. Он подчеркнул, что позиции Украины и США в этом вопросе совпадают.

Ранее военный эксперт Олег Жданов назвал условие, при котором возможны прямые переговоры с Россией. По его словам, для этого нужно признание России стороной конфликта на Донбассе на официальном уровне.

"Нужно сначала признать РФ официально на международном уровне стороной конфликта. Тогда есть смысл садиться за стол переговоров. И уже не будет важно — лицом к лицу или в присутствии третьих сторон, хотя 2-й вариант гораздо лучше", — сказал он.