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В Украине ожидается штормовой ветер и осадки: подробный прогноз погоды на 3 декабря Украина частично оказалась в "объятиях" атмосферного фронта, который принес ухудшение погодных условий

Штормовой ветер и снег с дождем. Такая краткая характеристика погоды в Украине в пятницу, 3 декабря, сообщают синоптики.

По прогнозу метеоролога Натальи Диденко, сегодня в Украину пришел атмосферный фронт, который принес с собой осадки и сильный ветер. Однако не на всей территории Украины заметно ухудшится погода.

Мокрый снег с дождем ожидается 3 декабря в Харьковской области, а также на западе и севере Украины. Частично фронт зацепит и центральные области.

Синоптик сообщила, что порывистый ветер возможен на западе страны. В южном регионе и на востоке ожидается штормовой ветер.

Также для этого дня характерны "температурные качели". На западе страны +1 +4 градуса.

На Житомирщине, Киевщине и в северных областях страны столбики термометра будут варьировать от 2 до 5 градусов выше нуля.

На Черниговщине и Сумщине воздух прогреется до +4 +7 градусов.

По данным Диденко, самой холодной в центральных областях страны будет Винницкая. Здесь температура воздуха будет около 4 градусов. В остальных областях - от 7 до 12 градусов тепла.

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На востоке сегодня ожидается +8 +13 градусов, а на юге от 10 до 15 градусов выше нуля.

Также на юге и востоке страны возможны штормовые порывы ветра 15-20 метров в секунду.

В столице температура воздуха будет около 4 градусов тепла. Ожидается мокрый снег с дождем.

Диденко сообщила, что в эти выходные Украину охватит новая волна похолодания.

Ранее в Украине из-за шквального ветра и снега без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях.

Ненастье, в частности, достигло временно оккупированного Крыма. В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште.

Из-за поврежденных электропроводов без света остались более 50 тысяч местных жителей. Ненастье заблокировало и Керченский пролив.