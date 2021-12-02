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В Украине ухудшится погода: какие регионы пострадают На Украину надвигается новый мощный циклон

Второй день зимы в Украине принесет неустойчивую погоду. Снег сегодня прогнозируют на Западе страны: Волыни, Львовщине, Ровенщине и Закарпатье. Однако пока без морозов.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", в остальных областях солнечно и даже тепло - до +8 днем. Снова ухудшится погода следующей недели. Тогда налетит циклон, который принесет мощные метели и шквальный ветер по всей стране, говорят синоптики.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже со 2 декабря в Украине немного потеплеет. По ее прогнозам, тепло будет длиться недолго.

Ранее в Украине из-за шквального ветра и снега, без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях. Ненастье, в частности, достигло временно оккупированного Крыма.

В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште.

Из-за поврежденных электропроводов без света более 50 тысяч местных жителей. Ненастье на пол суток заблокировало и Керченский пролив, сейчас возможности пройти ждут около сотни судов