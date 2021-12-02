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Крупнейшая загадка: что не так с "вторжением" России "Возможно, об этом собираются говорить и Байден с Путиным"

Количество российских войск у границ Украины пока недостаточно для атаки действующей украинской армии. Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" экс-советник Путина Андрей Илларионов.

Он отметил, что пока не совсем понятно, зачем РФ концентрирует масштабные военные силы возле границ украинского государства.

"Это одна из крупнейших загадок последнего месяца. С 30 октября идет невероятная кампания. Огромные российские войска сконцентрированы на украинской границе и вот-вот готовы перейти ее. Некоторые представители даже рисуют стрелочки, куда эти войска пойдут не сегодня так завтра. Эти заявления делали СМИ, а за ними уже стали делать государственные деятели США из некоторых европейских стран", - говорит он.

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По его словам, сейчас все военные специалисты уверены в том, что Россия не планирует вторгаться в Украину.

"Данные, которые представлены Минобороны, показывают, что количество батальонов тактических групп на границах Украины сегодня меньше, чем 2 месяца тому назад и намного меньше, чем это было в марте-апреле 2020 года. Сейчас большое количество публикаций о том, что нынешнее состояние войск и погода не позволяют этого сделать. Поэтому, в очередной раз, когда появляется каждая новая информация, мы проверяем ее. И выясняется, что это движение вдоль украинской границы, либо же это движение одного батальона из места дислокации. Те 92-94 тысячи войск, которые находятся в пределах 250-270 км от украинской границы - не те силы, с помощью которых можно атаковать украинскую армию в размере 250 тысяч и полумилиона резервистов", - подчеркнул эксперт.

Он также предположил, для чего Россия нагнетает ситуацию:

"Рабочая гипотеза говорит о том, что с помощью таких постоянных публикаций есть попытка оказать психологическое давление на украинское руководство, для того чтобы заставить его принять российские условия о принятии Украиной Минских соглашений в интерпретации Путина, о принятии политической автономии ОРДЛО. И к большому соглашению, судя по тому, что президент Украины сказал, что готов к прямым переговорам с Россией - похоже, к этому и идет. Возможно, об этом собираются говорить и Байден с Путиным".

Напомним, президент Владимир Зеленский, выступая в Верховной Раде 1 декабря, заявил, что готов к прямым переговорам с руководством Российской Федерации для установления мира и возвращения временно оккупированных украинских территорий.

"Мы должны сказать правду, что не сможем остановить войну без прямых переговоров с Россией. И сегодня это признали уже все внешние партнеры. А некоторые внутренние этого не признают. Мы должны говорить, зная, что у нас сильная, мощная армия. И не бояться сейчас говорить друг другу правду, если хотим вернуть Донбасс. А если хотим просто об этом говорить, то давайте ничего не делать", – заявил президент.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", — заявил эксперт.