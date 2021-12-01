21:26, Вчера

В Киеве на митинге "поблагодарили" Зеленского "Украинская оппозиция наконец-то объединилась ради вас, Владимир Александрович"

На Майдане Незалежности в Киеве в среду вечером, 1 декабря, проходит вече под названием "Защити Украину – останови переворот". Акция носит мирный характер, если не будет провокаций со стороны Банковой.

Об этом сказал в эфире "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" лидер общественного движения "Демократична сокира" Юрий Гудыменко.

"Я подчеркиваю, что акция мирная, мы хотим посетить все государственные учреждения. К ОП мы уже подошли, привет. Мы хотим наведаться в Кабмин, ВР. Нас много, мы реально разные: посмотрите на флаги, плакаты, такого не было очень давно". И мы хотим поблагодарить президента Зеленского, что он объединил такие разные политические силы сегодня против себя. Это здорово, я вам очень благодарен. Украинская оппозиция наконец-то объединилась ради вас, Владимир Александрович", - сказал он.

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Напомним, что 1 декабря истек срок ультиматума по увольнению руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Ультиматум власти активисты объявили во время акции на Банковой 21 ноября.

Президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в пятницу, 26 ноября заявил, что в Украине готовится государственный переворот. Смена власти может произойти 1 или 2 декабря. По его информации, в этот процесс пытаются втянуть бизнесмена Рината Ахметова. Также президент сказал, что для воплощения государственного переворота участники процесса получили 1 миллиард грн.

Сам Ринат Ахметов уже отреагировал на заявления гаранта, назвав их "сплошной ложью".

"Информация, обнародованная Владимиром Зеленским о том, что меня якобы втягивают в какой-то государственный переворот, - сплошная ложь. Меня возмущает распространение этой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент. Моя позиция была и будет однозначна - независимая демократическая и целостная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают.

Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны буду и дальше защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю всё от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было", — заявил он.