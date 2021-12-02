07:36, Сегодня

Погода снова изменилась: выяснилось, какие регионы 2 декабря будут самыми теплыми В Украину пришло краткосрочное потепление, стало известно, где сегодня будет "жарче" всего

В Украине синоптики сообщают о небольшом повышении температуры воздуха в четверг, 2 декабря.

Метеоролог Наталья Диденко в Facebook сообщила, что в течение дня воздух в Украине прогреется, будет от 4 до 9 градусов выше нуля. "Жарко" будет на юге страны. Здесь термометры покажут температуру от 7 до 13 градусов тепла.

Самыми холодными регионами сегодня будут Сумская, Харьковская и Полтавская области. Здесь столбики термометров будут варьировать от 2 до 5 градусов тепла.

Также сегодня возможен порывистый ветер до 15-20 метров в секунду.

В Киеве синоптик прогнозирует осадки. Будут наблюдаться и порывы ветра. Днем столбики термометров покажут около 7 градусов выше нуля.

Диденко отметила, что температура воздуха в дальнейшем снова будет снижаться. 6 и 7 декабря будет осложнение погодных условий - ожидается сильный ветер, а также снег с дождем.

Напомним, что на регионы Украины обрушился шквальный ветер и снег, без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях. Кроме того, сильные снегопады зафиксированы во Львовской области: в Дрогобыче, Бориславе и Трускавце снег укрыл дороги и обочины. Во Львове – мокрый снег с дождем.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.