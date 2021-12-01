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Президент УЕФА наградил Рината Ахметова: эксклюзив "Украина 24" Президент украинского футбольного клуба впервые получил подобную награду

Президенту футбольного клуба "Шахтер" Ринату Ахметову в штаб-квартире УЕФА вручили награду за вклад в развитие футбола. За время его президентства "горняки" 13 раз становились чемпионами страны, 11 раз выигрывали национальный Кубок. "Горняки" успешны не только в национальном чемпионате, но и на внешней арене - в 2009 году они завоевали Кубок УЕФА.

Как сообщается в сюжете программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", специальную награду Ахметову вручил глава УЕФА Александер Чеферин.

"Список завоеванных донецким "Шахтером" трофеев за время Вашего президентства впечатляет. Однако все эти трофеи повествуют лишь часть истории. После более чем двух десятилетий регулярного участия в Лиге чемпионов УЕФА, оранжево-черные цвета и узнаваемый стиль вашей команды теперь признаны мировым футбольным сообществом неотъемлемой частью фольклора крупнейшего футбольного турнира в мире. Все это было бы невозможно без вашей большой любви и мудрого руководства", - заявил Чеферин.

В свою очередь президент "Шахтера" отметил, что награда является заслугой всего футбольного клуба.

"Все подарки для наших болельщиков, для футбольного клуба "Шахтер", для всех тех людей, с которыми мы идем по этой жизненной дороге. Когда чем-то награждают, это всегда очень приятно. Любая награда для меня - это не моя заслуга, это заслуга всего коллектива футбольного клуба "Шахтер". Все, что адресовано мне, я адресую всей семье футбольного клуба "Шахтер", всем нашим болельщикам", - сказал Ахметов.

фото - Facebook ФК "Шахтер"

На церемонии награждения был и директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

"Действительно, незаурядное событие для украинского футбола сегодня в штаб-квартире УЕФА, где президент УЕФА Александер Чеферин наградил президента "Шахтера" персональным особым отличием за развитие и лидерские позиции как в мировом, так и украинском футболе. Это впервые, когда президент УЕФА награждает президента украинского футбольного клуба, было очень интересно за этим наблюдать. Во-первых, это была официальная встреча, во-вторых, это был еще и ланч, то есть стороны провели вместе примерно полтора часа. Обсуждали футбол и какие-то проблемы, разговаривали о развитии, но все это было в очень дружной теплой атмосфере. После обеда Александер Чеферин показал Ринату Ахметову офис УЕФА, где в том числе среди других футбольных трофеев находится на стене футболка ФК "Шахтер" образца 2009 года, в которой "Шахтер" выигрывал в 2009 году Кубок УЕФА. Да, очень интересная атмосферная встреча. Я думаю, это очень хороший толчок для украинского футбола", - рассказал Денисов.

фото - Facebook ФК "Шахтер"