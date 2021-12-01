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"Украина 24" — главный информационный канал осени 2021 Телеканал "Украина 24" стал в ноябре самым популярным среди украинцев

Украинцы выбирают "Украина 24" как своего информационного лидера. Об этом свидетельствуют итоги ноября, где общенациональный телеканал уверенно удерживает первенство по основным аудиториям 18+ вся Украина, 18+ города 50 тыс.+.

Этой осенью канал превзошел собственный рекорд по телепросмотру. Так, в ноябре "Украина 24" получил долю 2,52%, что на 68% больше чем у ближайшего конкурента среди новостных каналов (за 18+ вся Украина). 11 млн 315 тыс. украинцев посмотрели информационно-аналитический канал в ноябре (охват за 4+).

Также высокими в ноябре были показатели всех вечерних ток-шоу, которые заняли уверенное 6 место среди всех телеканалов страны, и имеют безусловное лидерство среди информационных.

Расположение зрителей завоевала программа "Час Голованова". К примеру, 23 ноября проект впервые превзошел осенний рекорд показателей — доля 5,42%, рейтинг 1,89. Особое внимание получила встреча Василия Голованова с Дмитрием Гордоном, ведь именно этот выпуск программы был на 4 месте среди всех украинских каналов, опередив "1+1" и "Интер" по телевизионному просмотру (аудитория 18+ вся Украина).

В конце месяца, 30 ноября, программа "Час Голованова" в очередной раз совершила прорыв и получила рекордные показатели за всю свою историю. Доля проекта достигла 5,69%, рейтинг —2,08. Проект Василия Голованова занял 4 место в слоте среди всех украинских телеканалов (аудитория 18+ вся Украина).

"Народ проти" с Наташей Влащенко также остается безоговорочным лидером информационного вещания. Так, 4 ноября, зрители "Украина 24" смотрели эксклюзивное интервью Арсена Авакова, где он откровенно рассказал о своей отставке. Программа получила долю 4,29% (аудитория 18+ вся Украина).

Также высокую оценку зрителей получила "Україна сьогодні з Володимиром Полуєвим". Доля 3,51%, рейтинг 1,26 (эфир за 23.11, аудитория 18+ вся Украина).

Ноябрь стал уникальным месяцем для многих программ, ведь этой осенью проекты превзошли собственные рекорды. К примеру, 26 ноября "Підсумки місяця з Євгеном Комаровським" получили высокую долю 3,35% и оставалась лидером слота среди новостных каналов.

В этот день "Велика п’ятниця" тоже получила самые высокие показатели за всю историю программы – доля 3,29%. Уже 29 ноября программа "Чергові по країні" снова побила собственный рекорд, доля проекта достигла 3,21% (за 18+ вся Украина).

На следующий день, 30 ноября, "Правда з Дмитром Співаком" тоже превзошла свой рекорд показателей за всю историю программы с долей 3,99% (аудитория 18+ вся Украина).

26 ноября канал "Украина 24" занял 2 место во время трансляции пресс-конференции президента Украины и перегнал "1+1", ICTV. Также в этот день "Свобода Слова Савіка Шустера" заняла 4 место в слоте среди всех украинских ТВ и стала лучшей программой 2021 года среди информационных каналов. Доля программы составила 6,85% (аудитория 18+ вся Украина).

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Напомним, у "Новостной Группы Украины" есть несколько невероятных рекордов — ведущая "Украина 24" поднялась в небо на одном из брендированных воздушных шаров на День флага, выпуск новостей "Сегодня" в прямом эфире телеканала "Украина" вели одновременно 14 ведущих, журналисты новостей "Сегодня" одновременно установили украинские флаги в самых высоких и низких точках Украины.

Ранее команда в очередной раз установила рекорд, став соорганизатором массового онлайн-урока по профориентации "Выбери профессию своей мечты", который посмотрели в прямом эфире учащиеся и преподаватели более 15 тысяч школ со всех регионов Украины.