18:56, Сегодня

Наступление на Украину: названы три серьезных последствия для России Андрей Ильенко рассказал, с чем столкнется Россия в случае ужесточения конфликта с Украиной

НАТО не может гарантировать безопасность Украины, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Это заявление прокомментировал в программе "Ток-шоу Сегодня" на телеканале "Украина 24" экс-нардеп Андрей Ильенко.

"Я не представляю, как официальное лицо господин Столтенберг заявил бы что-то другое, чем то, что заявил. Он бы сказал, например, что НАТО будет расценивать нападение на Украину как на страну НАТО? Украина не член НАТО, к сожалению. И, соответственно, ждать от него другого заявления сложно. Да, мне бы хотелось, чтобы он сказал, что хотя Украина не член НАТО, Альянс будет помогать", — сказал он.

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По словам политика, если Россия нападет на Украину, для нее будут последствия.

"Россия может увеличить масштаб конфликта, начать новое наступление, использовать новые методы ведения войны. И если Россия это сделает, она столкнется с огромными последствиями для себя, которые будут включать в себя в первую очередь непосредственно военный компонент. Потому что кто бы что ни говорил, украинская армия, по сравнению с 2014 годом, сильнее, и потери России будут очень существенными. Во-вторых, украинское общество никогда не согласиться на оккупацию и будет оказывать сопротивление — в разных формах, но это сопротивление будет. В-третьих, будет реакция мира, и эта реакция будет значительно сильнее для России, чем в 2014 году. Это будут те санкции, которые могут поставить российскую экономику на грань полного краха, и они тоже это понимают. С другой стороны, нужно понимать, что сегодняшняя Россия абсолютно непредсказуема, это страна, которая ведет агрессивную политику. За последние годы она развязала войну не только в Украине — это и Сирия, и Грузия, и так далее. Поэтому мы должны быть готовы к худшему варианту развития событий", — сказал он.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".

"Для Путина главное не экономика и не политика. Для него более важно, как он войдет в историю как руководитель огромной империи, сможет ли он объединить прежние территории, земли, отколовшиеся от империи государства. Поэтому рационально давать оценку его поведению нельзя. Если проанализировать его шаги и шаги государства Россия, которые она делает, она фактически последовательно готовится к последнему броску на Украину", — заявил эксперт.