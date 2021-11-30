15:51, Сегодня

Угроза нападения России: эксперт назвал пробел в обороне "Количество техники, даже примерное, оно очень значительное"

Самое слабое место Украины, если Россия все-таки рискнет начать зимнею военную кампанию против нашей страны, - морское направление, где практически нет украинских вооруженных сил. Об этом сказал в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" военный эксперт Андрей Рыженко.

"Морское направление очень слабое в Украине, потому что на море у нас сил фактически нет. Единственное, на что есть надежда, - морская пехота, войска береговой охраны, которые были значительно наращены в последние годы. У нас сформирована бригада морской пехоты, артиллерия. Эти подразделения способны защитить побережье Украины в случае амфибийного нападения. Но россияне готовят и воздушно-десантные подразделения, например, на прошлой неделе начал функционировать 56-й парашютно-десантный полк в Феодосии", - говорит он.

Рыженко также оценил количество вооруженных сил, которое концентрирует Россия вокруг границ с Украиной:

"Количество техники, даже примерное, оно очень значительное. Сейчас, по разным источникам, количество батальонных тактических групп вокруг Украины составляют от 36 до 60. Их численность может быть очень разная. Они достаточно близки к границам Украины. Это значит, что даже если они расставлены на дистанции до 200 км, если сила находится в пунктах постоянной дислокации в полевых лагерях - это сутки для того, чтобы достичь границ".

Кроме этого, по словам эксперта, РФ возобновила деятельность 1-й ударной армии, расформированной после распада Советского Союза. Ко всему прочему, в Воронеже всего неделю назад заработал штаб 20-й армии вооруженных сил России. Эта армия держит свои войска прямо у украинских границ".

Впрочем, Рыженко считает, что наступление на Украину зависит только от политической ситуации внутри России.

"Все зависит от того, какая задача будет поставлена, какая будет политическая ситуация в РФ. Но сила очень и очень серьезная", - сказал он.

Напомним, 31 октября The Washington Post опубликовал информацию о том, что Россия накапливает войска у границ Украины после завершения учений "Запад-2021". Сообщалось, что якобы после маневров 41-я общевойсковая армия не вернулась на место дислокации в Новосибирск, а объединилась с другими военными подразделениями на границе с Украиной.

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92-х тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области, и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее эксперт-международник Руслан Осипенко в эфире телеканала "Украина 24" заявил, что президент России Владимир Путин "готовится к последнему броску на Украину".