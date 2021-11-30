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В Украине бушует непогода: ужасные последствия стихии Циклон "Бенедикт" оставил без света около 200 сел и городов

На регионы Украины обрушился шквальный ветер и снег, без света остались сотни населенных пунктов в восьми областях.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", непогода, в частности, добралась до временно оккупированного Крыма. В Ялте из-за урагана пострадали четыре человека - на троих упали деревья, одного мужчину травмировала сорванная с крыши антенна. Еще трое пострадавших в Симферополе и Алуште. Из-за поврежденных электропроводов без света более 50 тысяч местных жителей. Непогода на полдня заблокировала и Керченский пролив, сейчас возможности пройти ждут около сотни судов. Синоптики прогнозируют, что 30 ноября погода не улучшится, а дождь может смениться снегом.

Во вторник штормовое предупреждение объявлено по всей территории Украины.

В частности, зима пришла на запад страны. Первыми удар приняли горные районы Карпат. На горе Поп Иван сейчас -12 и мощная метель.

Сильные снегопады зафиксированы во Львовской области: в Дрогобыче, Бориславе и Трускавце снег укрыл дороги и обочины. Во Львове – мокрый снег с дождем.

Циклон "Бенедикт" оставил без света около 200 сел и городов в восьми областях. Температура резко снижается по всей Украине.

Мощный ветер несет то дождь, то снег, и крушит все на своем пути. В Сумах снесло остановку общественного транспорта в час пик, чудом обошлось без пострадавших, а в Шостке ветер валил деревья.

Из-за бури ветки падали на машины и в Харькове, а на одной из центральных улиц ветер снес светофор. Предварительно - обошлось без пострадавших. Чтобы не снесло порывами, в Харькове даже приспустили сине-желтый флаг на самом высоком в стране флагштоке.

Второй день подряд непогода в Одессе - там сильные порывы ветра, местами 15-20 метров в секунду, и дожди с грозами. В Центральной Украине и Киеве морозы и снегопады ожидаются уже в эту ночь.

Напомним, синоптик Наталья Диденко спрогнозировала, что уже с 2 декабря в Украине немного потеплеет. По ее прогнозам, тепло продлится недолго.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.