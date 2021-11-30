Главред Новостной группы "Украина" Юрий Сугак получил престижную премию

Юрий Сугак стал лучшим главным редактором информационного вещания

Главред Новостной группы "Украина" Юрий Сугак получил престижную премию

Главный редактор Новостной группы "Украина" Юрий Сугак победил в номинации "Лучший главный редактор информационного телевещания" — об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Церемония награждения всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 состоялась в Киеве. Премия отмечает компании и людей, благодаря которым созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке и способствующие развитию нашей страны.

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"Это награда всей команды, которая сделала потрясающий результат, команды, которая вывела "Украина 24" на лидерские позиции, на первое место среди всех новостных каналов, еще и с большим отрывом. Это команда, которая приблизилась вплотную к ТОП-6 национальных каналов. Команда, сделавшая продукт, который с удовольствием смотрят и в Украине — у нас очень большие охваты, и в Европе — у нас уже 30 млн аудитория, на Ближнем Востоке, в США и Канаде. Это показатель", — сказал Юрий Сугак.

Ранее сообщалось, что канал "Украина 24" запустил международную студию в Европарламенте. Первой резонансной темой в поле зрения журналистов стала проблема нехватки газа и его цены для европейских потребителей.

 
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