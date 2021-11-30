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Главред Новостной группы "Украина" Юрий Сугак получил престижную премию Юрий Сугак стал лучшим главным редактором информационного вещания

Главный редактор Новостной группы "Украина" Юрий Сугак победил в номинации "Лучший главный редактор информационного телевещания" — об этом сообщается в программе "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24".

Церемония награждения всеукраинской бизнес-премии CABINET BOSS TOP-50 состоялась в Киеве. Премия отмечает компании и людей, благодаря которым созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке и способствующие развитию нашей страны.

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"Это награда всей команды, которая сделала потрясающий результат, команды, которая вывела "Украина 24" на лидерские позиции, на первое место среди всех новостных каналов, еще и с большим отрывом. Это команда, которая приблизилась вплотную к ТОП-6 национальных каналов. Команда, сделавшая продукт, который с удовольствием смотрят и в Украине — у нас очень большие охваты, и в Европе — у нас уже 30 млн аудитория, на Ближнем Востоке, в США и Канаде. Это показатель", — сказал Юрий Сугак.

Ранее сообщалось, что канал "Украина 24" запустил международную студию в Европарламенте. Первой резонансной темой в поле зрения журналистов стала проблема нехватки газа и его цены для европейских потребителей.