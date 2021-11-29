20:29, Вчера

ГБР нужен был повод: Бутусов о расследовании его стрельбы из гаубицы Бутусов объяснил, для чего в ГБР взялись за расследование видео, которое он опубликовал в соцсети

У Государственного бюро расследований (ГБР) нет оснований возбуждать дело по видео, которое попало в Facebook c "обстрелом Донбасса". Об этом сообщил в программе "Дежурные по стране" на телеканале "Украина 24" журналист Юрий Бутусов.

"В моем посте все подробно изложено, там все написано, никаких оснований для возбуждения дела таким образом, как это было сделано через Facebook, вообще нет. Если вы посмотрите сайт ГБР, то вы поймете, что это просто политическое заявление. Они нашли первый повод, который только увидели. На сайте ГБР много сообщений о различных преступлениях, и ни в одном сообщении не упоминается имя и фамилия человека. А тут сообщение написано для того, чтобы просто вспомнить меня", — сказал Бутусов.

Он также подчеркнул, что ГБР ищет повод начать за ним слежку.

"Уголовное дело к этому видео никакого отношения не имеет, и оно было создано не для того, чтобы выяснить детали, а просто, чтобы был повод, чтобы мое имя было озвучено ГБР, и получить возможность открыть против меня негласные следственные розыскные действия, установить "прослушку", "наружку". Для этого использовали последний пост, который был в Facebook, вот и все", — сказал журналист.

Как известно, 27 ноября Юрий Бутусов опубликовал пост в Facebook, где он якобы стреляет по российским оккупантам.

Уже на следующие день пресс-служба ГБР написала, что предметом расследования является выяснение обстоятельств, кто и при каких обстоятельствах допустил гражданское лицо к оружию.

29 ноября внештатный советник главы Офиса президента Алексей Арестович опубликовал в соцсети сообщение, в котором заявил, что Бутусову теперь нужна охрана. Концепция сообщения Арестовича состояла в том, что на Бутусова могут совершить нападение с целью усугубления негатива общества к Офису президента.

Юрий Бутусов уже после публикации этого поста обвинил Алексея Арестовича в угрозах ему.

"Во-первых, я сейчас после поста господина Арестовича увидел для себя угрозу и опасность. Угрозу убийства я воспринял серьезно, поскольку этому предшествовало позорное поведение президента Зеленского в общении со мной на пресс-конференции и предшествовало уголовное дело, которое открыло Государственное бюро расследований. Сейчас уже следующий шаг давления - это угрозы Арестовича", — подчеркнул журналист.

Напомним, 26 ноября достоялась большая пресс-конференция президента Владимира Зеленского. Во время общения со второй ротацией журналистов у Зеленского и Бутусова произошел эмоциональный диалог.