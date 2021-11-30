07:40, Сегодня

Украину накрыло похолодание: стало известно, где 30 ноября будет теплее всего Синоптики прогнозируют мороз днем и порывистый западный ветер

В Украине ноябрь финиширует морозами. Максимальная температура в стране "дотянет" днем 30 ноября до + 10 градусов на территории украинского Крыма.

Об этом сообщила в Facebook метеоролог Наталья Диденко. Так, в течение дня температура воздуха в Украине будет колебаться от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Теплее всего будет на юге страны. Здесь воздух прогреется от 4 до 10 градусов (на материковой Украине будет не выше 9 градусов).

Кроме того, существенных осадков не ожидается. Могут наблюдаться порывы западного ветра.

В Киеве днем температура воздуха будет около 3 градусов тепла. Осадки также не ожидаются.

Синоптик также сообщила, что уже с 2 декабря в Украине немного потеплеет. По ее прогнозам, тепло продлится недолго.

Отметим, что во Всемирной службе погоды в Украине на новогодние праздники обещают небольшие морозы — до -5 градусов. Правда, снега ждать не стоит. Сейчас как профессиональные, так и народные синоптики не советуют настраиваться на какую-то конкретную погоду зимой, но общее мнение у них есть. Декабрь, как и следующие два месяца, не будут удивлять морозами и метелями, и больше будут напоминать классическую европейскую зиму.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.