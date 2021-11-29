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Где украинцы покупают молоко и как часто его пьют: опрос Соцопрос показал, какое количество украинцев регулярно употребляет молоко

Социальное исследование Gradus Research показало, как часто украинцы употребляют молоко, где его покупают и считают ли полезным.

Жители городов с населением более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет употребляют коровье молоко и в составе других блюд (62%), и как самостоятельный напиток (48%).

Больше всего респондентов употребляют молоко как самостоятельный напиток несколько раз в неделю (38%) и раз в неделю (28%), а в составе других блюд – ежедневно (35%) и несколько раз в неделю (42%).

Подавляющее большинство опрошенных (80%) покупают молоко в магазине, 32% — на базаре или в селе, 11% — на фермерском рынке.

65% респондентов считают молоко полезным для всех, 9% – не полезным и не вредным, 1% – вредным.

43% опрошенных отмечают, что молоко подходит для них так же как и в детстве, 38% — что его вкус стал хуже, 3% — что его вкус стал лучше.

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Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении Gradus. Онлайн-панель Gradus показывает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, величине населенного пункта и региону. Период проведения опроса: 24 ноября 2021 года. Размер выборки – 1255 респондентов.

Приложение Gradus для владельцев iPhone.

Приложение Gradus для пользователей Android.

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