11:04, Сегодня

Вероятность войны с Россией высокая: эксперт назвал сроки Павел Фельгенгауэр рассказал, когда Россия может решиться напасть на Украину

Вероятность зимней военной кампании России против Украины есть — об этом заявил в программе "Реальная политика с Евгением Киселевым" на телеканале "Украина 24" российский военный эксперт Павел Фельгенгауэр.

"Эскалация возможна, хорошая новость, что ее не будет в этом году. Но это была хорошая новость в сентябре, когда стало ясно, что в этом году войны не будет. А что будет в середине января, непонятно, там вероятность зимней кампании есть, и она достаточно высокая, хотя и не 100%. Надо понимать, что сейчас нет перспектив политического решения вопроса. Вероятность войны будет нарастать", — сказал он.

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По словам эксперта, наибольшая опасность грозит Украине со середины января.

"Зимняя кампания, когда замерзнет грязь и можно будет обходить по флангам украинские вооруженные силы, — это где-то вторая половина января, начало февраля. Это как в 2015 году, когда во второй половине января начался сначала Донецкий аэропорт, потом Дебальцево, и в феврале закончилось. Если даже ничего не случится в этот зимний период, начнется летний период. С каждым месяцем вероятность конфликта нарастает, это просто факт", — сказал он.

Напомним, глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times заявил, что Россия сосредоточила более 92 тысяч военнослужащих у границ Украины и готовится к нападению в конце января или начале февраля 2022 года.

По его словам, такая атака, вероятно, будет включать авиаудары, артиллерийские и бронетанковые атаки, за которыми последуют воздушно-десантные атаки на Востоке страны, десантные атаки в Одессе и Мариуполе Донецкой области и меньшее вторжение через соседнюю Беларусь.

Ранее политический и экономический эксперт Валерий Клочок рассказал, как президент РФ Владимир Путин пытается интегрировать оккупированные районы Донбасса в российскую экономику.

"Путин преследует принцип экспансии военной, торговой, экономической. Он прекрасно понимает, что это очень серьезная сырьевая база для увеличения валового внутреннего продукта России. Для него, помимо оптимизации расходов, которые он тратит на содержание этих территорий, очень важно провоцировать экономический рост", — сказал он.