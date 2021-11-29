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"Домашний садизм": Комаровский возмутился лечением украинцев от ложных диагнозов Известный врач рассказал, как украинцам приписывают несуществующие болезни

Украинские врачи, зачастую, ставят неверные диагнозы пациентам и неправильно лечат людей. Об этом сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

Так, специалист перечислил только несколько диагнозов, которые встречаются в медицинских карточках украинцев после заключения врачей:

"Вегетососудистая дистония...диатез, дисбактериоз, внутричерепное давление, дискинезия желчевыводящих путей. У каждого такое было, только всем это лечили капельницами, укольчиками", - говорит он.

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Комаровский отмечает, что украинский врач считается хорошим тогда, когда делает больно своему пациенту:

"У нас же классическая тактика - когда у тебя болит, к примеру, голова, приезжает скорая помощь, укололи тебе в задницу "Магнезию". И жопа потом так болит, что ты уже про свою голову забываешь. Все, это называется лечением. При чем, чем сильнее болит задница, тем ой какой доктор хороший. А если тебя укололи, а попа после этого не болит - это что за лечение такое? Говорят, смотрите вот, мне капельницу ставили и вся рука отекла, вот это меня полечили. Вот вы же такого хотите".

Лечение в домашних условиях, которое до сих пор практикуют многие граждане нашей страны, Комаровский назвал "домашним садизмом".

"Картошечкой там подышать. XXI век на дворе, а они все над картошечкой дышат. Когда-то это ж закончится? Вы пришли с ребенком в детский сад и там дышать нечем. Кого-то это интересует? Зато кварцевую лампу купили", - заявил доктор.

Ранее Евгений Комаровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал о новом штамме коронавируса и в чем его опасные особенности:

"Почему это так важно? Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами. Южная Африка — один из самых ВИЧ-опасных регионов, там огромное количество инфицированных. Когда появилась "Дельта", мы видели ее предшественников. А здесь мы имеем "Дельту" и имеем вариант, для которого произошло 32 мутации, а мы промежуточных не видели. То есть он где-то долго зрел, зрел и пришел. И оказывается, у него есть мутации в разных зонах.

Сейчас нет ответа на вопрос — это вообще опаснее или нет? Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "дельты", и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом — общая слабость. Как у нас вся страна — "все надоело". Сейчас в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов, потому что много ученых будут его изучать. Думаю, дней через 10 мы ответим на все вопросы", — сказал он.