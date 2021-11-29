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Новый штамм коронавируса: Комаровский объяснил, откуда он взялся Известный врач рассказал, что помогло вирусу мутировать

Откуда взялся новый штамм коронавируса "омикрон", рассказал в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24" известный врач Евгений Комаровский.

"Действительно есть новый штамм, он появился в Южной Африке. Механизм появления этого штамма на сегодня кажется предположительно очевидным. Я уже много раз рассказывал, что мы все должны понимать, в чем состоит механизм мутации, как она происходит. Если у человека в организме нет вообще никаких антител, не надо вирусу мутировать, он просто вызывает болезнь. Если антител много и они нейтрализующие, то вирус тоже не может мутировать, он просто не может начинать размножаться. Мутации происходят в организме людей, у которых малое количество антител и они нечетко совпадают. Почему с самого начала начали очень активно критиковать метод лечения донорской сывороткой? Потому что не получается создать большое количество антител. Вы человеку вроде как помогаете, но превращаете этого человека в лабораторию по мутации. Именно поэтому, не вакцинируя детей, трудно остановить мутации, потому что у детей болезнь протекает легко, уровень антител небольшой, и при повторной встрече с вирусом сохраняются условия для мутации. Самый идеальный объект для мутации — это люди со слабой иммунной системой, например, ВИЧ-инфицированные", — сказал он.

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Комаровский объяснил, почему так важны особенности нового штамма.

"Почему это так важно? Как это ни парадоксально, вирус в основном убивает людей с хорошим иммунитетом. Потому что процесс становится аутоиммунным, и человек погибает от этого самого цитокинового шторма. Люди с иммунодефицитами заболевают, но не тяжело, но не могут избавиться от вируса месяцами. Южная Африка — один из самых ВИЧ-опасных регионов, там огромное количество инфицированных. Когда появилась "дельта", мы видели ее предшественников. А здесь мы имеем "дельту" и имеем вариант, для которого произошло 32 мутации, а мы промежуточных не видели. То есть он где-то долго зрел, зрел и пришел. И оказывается, у него есть мутации в разных зонах. Сейчас нет ответа на вопрос — это вообще опаснее или нет? Теоретически это очень должно человечеству не повезти, чтобы одновременно возник вирус, который будет и размножаться лучше "дельты", и тяжелее переноситься. Сейчас у заболевших главный симптом — общая слабость. Как у нас вся страна — "все надоело". Сейчас в течение двух недель будут ответы на большинство вопросов, потому что много ученых будут его изучать. Думаю, дней через 10 мы ответим на все вопросы", — сказал он.

Ранее иммунолог Борис Донской рассказал, опасен ли новый штамм коронавируса. Также он рассказал, как не допустить его распространения в Украине.

"Конечно, карантинные меры. Причем не обязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса", — сказал он.