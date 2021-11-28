Опасен ли новый штамм коронавируса: врач дал ответ

О новом штамме коронавируса "Омикрон" рассказал в программе "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" иммунолог Борис Донской.

"Паниковать не стоит, относиться к нему осторожно — да, стоит. Вытеснит ли он "Дельту", пока мы не можем сказать, еще мало случаев проанализировано. Пока видно, что он как минимум не уступает "Дельте" в заразности и репродукции, поэтому то, что он вытеснит "Дельту" — такая вероятность, к сожалению, есть", — сказал он.

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Врач ответил, какое течение у болезни, вызванной штаммом "Омикрон".

"Пока что рано говорить, потому что описано слишком мало клинических случаев. Типичны ли они, или не очень, мы еще не знаем. Слишком мало пациентов, у которых был подтвержден этот штамм. Мы еще не знаем, поэтому спекулировать, что он более слабый или наоборот, более сильный, пока не стоит.

Конечно, если вы хотите максимально заранее уберечь людей от заражения, то чем больше будет вакцинировано, тем лучше будет предупрежден удар. Мы еще не знаем, насколько стремительно он будет размножаться, опередит ли он "Дельту", но нужно готовить популяцию к вирусу. Кроме того, конечно, карантинные меры. Причем не обязательно из стран, где обнаружили вирус, потому что с утра не обнаружили, а к обеду уже обнаружат. Только начали его тестировать, во многих странах нет тестов. Поэтому если в какой-то стране не было описано случаев вируса, это не значит, что его там нет, и человек оттуда может его завезти. Так что карантин, ограничения, приезжающих необходимо тестировать и все равно сажать на карантин — только так мы сможем снизить вероятность попадания этого вируса (в Украину — ред.). Хотя, к сожалению, не будем себя обманывать, он все равно попадет", — сказал он.