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Погода на Новый год: синоптики рассказали, какой будет зима Как начнется зима в Украине и когда выпадет снег

Какой будет зима и будет ли снег в Украине на новогодние праздники, рассказали метеорологи и народные синоптики в программе "Сегодня Утро. Выходной" на телеканале "Украина 24".

Согласно народной примете, по которой наши предки узнавали погоду — залезают ли воробьи под края крыш — сильных холодов ждать не стоит. В целом, чем раньше птицы начинают гнездиться под крышами, тем холоднее будет погода уже в декабре. Прогнозировать ее, по словам Инны Куклиной, заведующей отделом в музее под открытым небом, можно с помощью деревьев, белок и даже шелухи от лука.

"Я взяла луковицу, верхняя шелуха отпала, а последние листочки нужно снимать ножом. Вот это признак того, что будет холодно. А если легко сходит, то не очень холодно", — говорит она.

Научный сотрудник предупреждает, что достоверными такие приметы считать не стоит.

"Очень сложно в последнее время прогнозировать, потому что меняется климат, и эти признаки уже не срабатывают", — сказала она.

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Из-за климатических изменений профессиональным синоптикам все сложнее прогнозировать погоду на сезон. Но каким будет первый месяц зимы, рассказывают подробно.

"Первые дни декабря мы встретим с похолоданием и со снегом. Можно сказать, что зима придет по расписанию и с соответствующей погодой. В Киеве мы ожидаем мокрый снег, скорее всего, стойкого снега еще не будет. А на востоке и северо-востоке температура будет ниже, и может образоваться стойкий снеговой покров", — рассказала синоптик Украинского гидрометцентра Александра Хала.

Во Всемирной службе погоды в Украине на новогодние праздники обещают небольшие морозы — до -5 градусов. Правда, снега ждать не стоит. Сейчас как профессиональные, так и народные синоптики не советуют настраиваться на какую-то конкретную погоду зимой, но общее мнение у них есть. Декабрь, как и следующие два месяца, не будут удивлять морозами и метелями, и больше будут напоминать классическую европейскую зиму.

Ранее народный синоптик Леонид Горбань сообщал, что эта зима ожидается морозной и будет сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.