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Украинцев предупредили об опасности популярного лекарства: как не навредить здоровью Эксперт предупредила о побочном действии антибиотиков

В Украине люди нередко лечатся антибиотиками "для профилактики", чем подрывают свое здоровье, увеличивая риск инфекционных осложнений.

Об этом в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" рассказала кандидат биологических наук Елена Мошинец.

"На самом деле, антибиотики назначаются для профилактики, и есть абсолютно достоверно зафиксированная обратная коррелляция между количеством профилактического назначения антибиотиков у амбулаторных пациентов и частотой инфекционных осложнений, в первую очередь - сепсисов, эндокардита и ревматизма", - отметила она.

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По словам Мошинец, в лечении антибиотиками все должно быть на усмотрение врача.

"Все очень индивидуально, я не могу дать никакой единственной рекомендации... Разумеется, если мы говорим о начале инфекционного процесса, конечно же, пациент должен настаивать на антибиотикограмме, прежде, чем антибиотики получать, если это возможно. Но, к сожалению, это не всегда возможно, и тогда врач должен решать, целесообразно ли назначение антибиотиков в данном конкретном случае у конкретного пациента", - пояснила кандидат биологических наук.

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Ранее врач-инфекционист Евгений Дубровский в эфире телеканала "Украина 24" рассказал, что те, кто пытается лечить коронавирус антибиотиками, подвергает здоровье большому риску.

"Это грубое невежество. Даже школьник со школьной скамьи знает, что на вирус антибиотик не работает. Откуда этот массовый психоз взялся? Кто это придумал, этот клич бросил – лечить вирусное заболевание антибиотиками? Для меня до сих пор загадка. Мы сказали об этом еще весной, кричали во все рупоры, в которые можно было", - сказал он.

В свою очередь, врач-иммунолог Андрей Волянский в эфире телеканала "Украина 24" опроверг миф о том, что коронавирус COVID-19 можно побороть витаминами.