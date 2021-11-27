16:14, Вчера

Война России с Украиной: эксперт не исключает неожиданную развязку "Украинская армия совсем не та, что была в 2014-2015 годах"

Президент РФ не отважится на полномасштабное вторжение в Украину из-за немедленной реакции стран западного мира на бойню в Европе. Такое убеждение выразил в эфире программы "Сегодня День. Выходной" на телеканале "Украина 24" российский журналист Игорь Яковенко.

По его словам, не смотря на информацию США и украинской разведки о том, что российские войска готовятся к вторжению в Украину, ни один российский военный эксперт не считает это возможным.

"Убеждения в том, что такое вторжение возможно, оно полностью отсутствует в экспертном поле. Ни один генерал, который выступает на информационных военных каналах, которые ведут информационную войну против Украины и Запада не говорит, что вторжение возможно. В этом убеждены те люди, которые никакого отношения к войне не имеют. Оголтелые пропагандисты, которые считают, что вот сейчас мы вторгнемся в Украину и за 15 минут захватим Киев", - сказал он.

Читайте также: Не то, что было весной: экс-генпрокурор рассказал, что происходит на границе Украины и РФ

Яковенко уверен, что у России есть несколько причин для того, чтобы не развязывать целую войну против Украины.

"Украинская армия совершенно не та, что была в 2014-2015 годах. Сейчас полномасштабная война против Украины именно в режиме вторжения приведет к достаточно большому количеству грузов 200, которые придут в Россию, и это количество будет превышать болевой порог российского общества. Речь идет о понимании последствий", - отметил журналист.

Он также считает, что президент РФ опасается возможной реакции стран западного мира, которые не замедлят с ответом на военное вторжение в независимую страну в центре Европы.

"Понятно, что Европа полноценную бойню в центре Европы не воспримет так же хладнокровно, как оккупацию Крыма. Западный мир в состоянии раздавить путинскую Россию, как вонючего клопа. То, что этого не сделано до сих пор - тотальная шредиризация западной элиты, понимание того, что Россия не входит в приоритеты западного мира. Здесь есть Китай. Но если Путин решился бы на полномасштабную войну в центре Европы, безусловно, реакция была бы совсем другой", - подытожил он.

Напомним, в эксклюзивном интервью телеканалу "Украина 24" чрезвычайный и полномочный посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс заявила, что Великобритания и дальше будет поддерживать Украину в противостоянии российской агрессии как в военной, так и в экономической сферах.

"Для Великобритании вполне понятно, что Россия многими способами может ослабить Украину, и она пыталась это сделать. Это не только о военной силе, а еще о поставках энергоносителей, и именно поэтому мы обеспокоены "Северным потоком-2". Мы с самого начала предлагали отказаться от развития "Северного потока-2", потому что мы видели, как легко его можно использовать как оружие", - отметила Симмонс.