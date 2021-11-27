15:55, Вчера

Взрыв в многоэтажке в Николаевской области, под завалами нашли людей: подробности В квартире, где прогремел взрыв, ранее имел место инцидент с бытовым газом

В Николаевской области в городе Новая Одесса утром 27 ноября раздался взрыв, разрушены четыре квартиры. Предварительная версия – взрыв бытового газа.

Как сообщается в эфире программы "Сегодня Новости" на телеканале "Украина 24", продолжаются спасательные работы, под завалами нашли женщину.

В квартире, где случился взрыв, проживала пожилая супружеская пара. Именно там нашли женщину. По словам соседей, раньше в этой квартире уже имел место инцидент с бытовым газом. Соседи, услышав запах газа в коридоре, звонили в квартиру. Тогда у владельцев был открыт вентиль на газовой плите.

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Причину случившегося сейчас будут еще устанавливать. Пока известно о трех пострадавших. Двое из них сейчас в больнице - это тоже пожилая пара.

На месте происшествия работают спасатели со служебной собакой, им удалось установить, что под завалами есть выжившие. Ищут еще двух человек, разбирают завалы, чтобы освободить их.

Ситуацию прокомментировала также спикер ГСЧС в Николаевской области Ильяна Пацюк:

"Пока трое пострадавших людей. В больницу обратился один мужчина, он с травмой руки госпитализирован. Кроме того, сейчас продолжаются поисковые и спасательные работы, снимаются плиты перекрытия и продолжаются поиски людей, которые находятся под завалами. Известно о трех людях - это женщина и супруги".

По ее словам, о погибших пока неизвестно. Вероятная причина – это взрыв бытового газа, окончательная причина будет установлена позже. На месте ЧП работают 27 единиц техники и 116 человек.

Напомним, ранее в Запорожской области в Приморске взрыв газа на частной усадьбе практически полностью разрушил дом. Спасатели извлекли из-под обломков двухэтажного строения 60-летнего хозяина пострадавшего домохозяйства. Мужчина получил ожоги второй и первой степени. Кроме того, во время взрыва пострадал прохожий, который оказался рядом с местом происшествия.