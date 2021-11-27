14:54, Вчера

"Новостная Группа Украина" установила новый рекорд Проекты телеканала "Украина 24" попали в рейтинг самых попупярных среди украинских зрителей

Исторический рекорд просмотров "Украина 24" зафиксирован в пятницу, 26 ноября. По всей стране наш телеканал смотрели 4,36% зрителей от 18 лет. Это первенство среди информационных вещателей и 6-е место среди всех украинских телеканалов.

В пятерку лидеров вошли проекты "Свобода слова Савика Шустера", ток-шоу "Сегодня", "Итоги месяца с Евгением Комаровским и "Большая пятница".

Трансляцию пресс-марафона Владимира Зеленского именно на "Украина 24" вчера посмотрели почти миллион сто тысяч зрителей. Это тоже лидерство среди информационных телеканалов.

Напомним, у "Новостной Группы Украины" есть несколько невероятных рекордов — ведущая "Украина 24" поднялась в небо на одном из брендированных воздушных шаров на День флага, выпуск новостей "Сегодня" в прямом эфире телеканала "Украина" вели одновременно 14 ведущих, журналисты новостей "Сегодня" одновременно установили украинские флаги в самых высоких и низких точках Украины.

Ранее команда в очередной раз установила рекорд, став соорганизатором массового онлайн-урока по профориентации "Выбери профессию своей мечты", который посмотрели в прямом эфире школьники и преподаватели более 15 тысяч школ из всех регионов Украины.