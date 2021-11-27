14:06, Вчера

Уже есть в Европе и Америке: озвучен тревожный прогноз из-за нового штамма COVID-19 "Этот вид коронавируса уже заменил собой все виды COVID-19", - сказал Яковина

Ученые обнаружили в Африке новый вид мутации коронавируса - "Омикрон", который уже распространяется по Европе и может привести к очередному мировому локдауну. Об этом рассказал в эфире программы "Сегодня День Выходной" на телеканале "Украина 24" журналист-международник Иван Яковина.

"Этот вид коронавируса уже заместил собой все виды COVID-19 на юге Африки и уже проник в Европу. Есть даже подозрения, что он уже находится в США. Если штамм действительно способен уходить от всех видов приобретенного иммунитета - это угрожает новым глобальным карантином, остановкой всей экономической жизни нашей планеты, как это было весной 2019 года", - сказал он.

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По словам эксперта, новый всплеск заболеваемости, смертности, новый карантин может привести не только к колоссальным экономическим потерям, но и к реальной политической нестабильности в мире.

"Ведь люди устали, где-то они начнут паниковать, где-то звереть и выходить из-под контроля из-за новых карантинов и ограничительных мер. Уже сейчас народ по всему миру очень нервный и беспокойный, а повторение ситуации 2019-2020 годов люди могут и не выдержать", - отмечает Яковина.

Но все же журналист надеется, что худшего сценария с распространением нового штамма коронавируса таки удастся избежать.