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Комаровский перечислил главные проблемы украинского здравоохранения В Украине ситуация в здравоохранении угрожает национальной безопасности, считает Комаровский

В Украине здравоохранение нуждается в серьезной поддержке, иначе врачей может не остаться совсем. Об этом в программе "Итоги месяца" на телеканале "Украина 24" сообщил доктор Евгений Комаровский.

Доктор Евгений Комаровский во время программы традиционно поделился своей точкой зрения в отношении ситуации в Украине с коронавирусом. Он напомнил, что вакцинация необходима для того, чтобы течение болезни было нетяжелым.

"Вакцинация не защищает от заболевания, вакцинация защищает от реанимации, от тяжелой формы болезни… В странах, где привито большинство населения, сейчас огромный подъем заболеваемости за счет очень заразного дельта-штамма, но это скорее волна не больных людей, а огромное количество положительных ПЦР-тестов", — отметил врач.

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Он назвал две возможности уберечься от ковида. По его мнению, на предприятиях некоторых руководство способствует распространению заболевания

"У вас есть две возможности защититься от коронавируса. Первая называется вакцинация. Вторая возможность называется вентиляция помещения. Заражение происходит не на улице, не на свежем воздухе, заражение происходит в большинстве случаев в замкнутых пространствах, где собирается куча народа, и где нет воздухообмена… Контролировать вентиляцию помещения - главная задача любого офиса, любого директора, любого магазина", — сказал Комаровский.

Также доктор заявил, что в Украине сложилась неблагоприятная ситуация в сфере здравоохранения.

"Ситуация в здравоохранении прямо угрожает национальной безопасности… Огромное количество врачей, которые только называют себя врачами, продолжают издеваться над людьми. Они назначают лекарства с недоказанной эффективностью, зарабатывают деньги на продаже неэффективных лекарств, на процентах от аптекарей, на ком угодно. И ничего с этим сделать не получится до тех пор, пока у нас не будет очень богатый врач, который больше всего на свете боится потерять свою работу", — сказал доктор.

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Он подчеркнул, что Украина придет к тому, что врачам надо платить зарплату в две тысячи евро. Но, по его словам, когда к этому тут придут, то платить уже будет некому, поскольку все уедут на заработки за рубеж.

"Мы придем к тому, что минимальная зарплата врача составляет 2000 евро, и мы поймем, что мы готовы уже эти 2000 евро платить, но будет уже некому. И тогда у нас будет рынок труда, и к нам приедут врачи из Польши, из Чехии, из Китая, потому что у всех образование одинаковое… А если мы не начнем платить нашим врачам 2000 евро, то мы придем к тому, что мы вынуждены будем платить как в Чехии, как в Словакии, как в Польше - намного больше, чем 2000 евро. Потому что те врачи, которые отсюда уедут и поработают врачами там, они уже сюда не вернутся, они вернутся только на ту зарплату, как там", — сказал Комаровский.

Комаровский также отметил, что сегодня медперсонал в Украине вынужден выживать, превращая свои медицинские навыки в бизнес.

"У нас медсестры выживают за счет того, что они ходят по домам и капельницы ставят. Это бизнес, понимаете? У нас на каждом втором приеме говорят – ой, какие-то у вас слабенькие ножки, вам нужен массаж", — сообщил доктор.

По его словам, медики в Украине сегодня выживают за счет непосредственной платы от граждан, ведь того, что платит государство – мало.

"Государство не дает этим людям денег, и заставляет их выживать, придумывая опасные методы лечения, неэффективные и вредные… Мы с вами кормим медсестер и врачей. Мы с вами отдаем свои деньги врачу, вместо того, чтобы дать врачу нормальную зарплату. Вместо того чтобы он отвечал за каждое свое слово, мы подкармливаем, вкладываем кучу денег в ненужные процедуры, в ненужные лекарства, в дебильные методы лечения", — сказал доктор.

Также, отвечая на вопрос о сниженном иммунитете у ребенка, он обратил внимание, что для детей в Украине не созданы в детских учреждениях нормальные санитарные условия.

"В санитарных нормах записано, что в детском саду нужно гулять 4 часа в любую погоду. Скажите, пожалуйста, почему в нашем детском саду не гуляют 4 часа в день? В законе написано, что влажность воздуха в детском саду должна составлять от 40 до 60%. А у нас в детском саду воспитательница считает, что увлажнитель им не нужен, а кварцевая лампа нужна. А что такое гигрометр - они вообще не знают", — сказал Комаровский.

Напомним, известный врач и телеведущий Евгений Комаровский дал интервью журналисту Дмитрию Гордону, в котором заявил, что голосовавшие за президента Зеленского “лоханулись”. Якобы у него на тот момент не было команды и никто не знал дальнейшие действия Зеленского на посту президента. Комаровский считает, что Зеленский, за которого голосовали, и Зеленский в 2021 году – два разных человека.

"Не было выбора. Ситуация была такая: у тебя есть два гриба. Этот гриб называется мухомор, а этот гриб непонятно какой. Он съедобный или несъедобный? Я выбрал непонятно что. Такова была логика. Но логика не сработала", — сказал Комаровский.

"Доктор Комаровский сказал, что мы с ним лохи, и 73%, которые проголосовали за Зеленского, тоже лохи. Я с ним не согласен, между прочим. Я ему объяснил, что выбор тогда стоял "или-или": или Порошенко, или Зеленский. Конечно, Зеленский, а не Порошенко. Я и сейчас считаю, что со всеми ошибками, которые Владимир Зеленский допустил, — а он уже допустил очень много ошибок, причем серьезных, которые и не дадут ему в результате, по моему, осуществить реформы, которые он задумывал — даже в таком состоянии Зеленский лучше, чем Порошенко. Это мнение мое, доктор считает иначе, но у нас демократия, каждый волен считать как он хочет. Он сказал: ты предлагаешь мне выбор между мухомором и поганкой или чем-то еще. А что делать, если так выбор стоит", — сказал Гордон, прокомментировав слова Комаровского.