16:41, 26 ноября

Состоялась пресс-конференция к Всеукраинской премии "CABINET BOSS. TOP-50" Среди номинантов – украинские бизнесмены, предприниматели, инвесторы, дипломаты и селебрити

25 ноября в Укринформе состоялась пресс-конференция, посвященная торжественной церемонии награждения лауреатов Всеукраинской бизнес-премии "CABINET BOSS. TOP-50".

Всеукраинская бизнес-премия "CABINET BOSS. TOP-50" – объединительное мероприятие бизнес-среды Украины, которое отмечает значимые события и личностей, способствовавших развитию нашей страны.

Главная задача бизнес-премии – привлечь внимание к компаниям и персонам, благодаря энергии и таланту которых созданы ведущие бренды и проекты, завоевавшие лидерские позиции на украинском рынке.

Основательницы Всеукраинской бизнес-премии "CABINET BOSS. TOP-50" – business woman и владелица медиа-холдинга "Cabinet Boss" Светлана Бондарь и основательница PR&EVENT AGENCY, телеведущая, brandface Международных компаний и брендов Марина Филиппенко.

Среди номинантов – украинские бизнесмены, предприниматели, инвесторы, дипломаты и селебрити. Список претендентов формируется на основании данных, предоставленных аналитическими партнерами премии.

Участником нынешней премии в номинации "Лучший главный редактор информационного телевещания" представлен главный редактор "Новостной Группы Украина" – Юрий Сугак, который убежден, что лидерство достигается масштабными проектами и целостной работой всей команды.

Торжественная церемония награждения лауреатов премии "CABINET BOSS. TOP-50" состоится 29 ноября в Fairmont Grand Hotel. В экспертный совет приглашены общественные и политические деятели Украины и других стран, бизнесмены, ведущие специалисты по конкретным направлениям.