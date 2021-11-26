16:02, 26 ноября

Оценка партнера и отношение к изменам: украинцы рассказали о своей сексуальной жизни Украинцы ответили на вопросы социологического исследования о сексе

С какого возраста, как часто, что у нас с оргазмом и еще много интересного: соцопрос Gradus Research показал, что известно о сексуальной жизни украинцев.

Цифры по первому сексуальному опыту сводят на нет все опасения консервативной части общества по поводу тотальной открытости и толерантности, которые якобы призывают, провоцируют, несут нас всех в бездну и т.д. Возможно, все работает наоборот, потому что есть 45% опрашиваемых, которые потеряли девственность после законных 18 лет. А в возрастной категории 18-24 года сейчас 25% девственников.

Сейчас недовольны своей сексуальной жизнью 30%, а 6% затруднились ответить на этот вопрос. Недовольство собой как сексуальным партнером выразили только 7%, а своим партнером 9%.

Читайте также: Брачный контракт: как к нему относятся украинцы, опрос

Однако большинство респондентов удовлетворены и количеством, и качеством своих сексуальных отношений. Интересно, что среди группы удовлетворенных респондентов значительно выше уровень субъективного счастья 63%, а также уровень открытости со своим партнером – ведь именно удовлетворенные респонденты значительно чаще позволяют себе обсуждать свои сексуальные потребности и фантазии с партнером или партнершей.

Интересно, что своего сексуального партнера оценивают довольно высоко мужчины и женщины. Зато себя как сексуального партнера мужчины оценивают гораздо более положительно, женщины же склонны ставить себе более умеренные оценки.

80% декларируют, что брак требует безусловной верности, однако с возрастом респонденты чаще высказывают мнение, что измены необязательно должны приводить к разрыву. Но брак до сих пор воспринимается как инструмент упорядочения сексуальных отношений.

Читайте также: Украинцы рассказали, как относятся к Черной пятнице: результаты опроса

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты в мобильном приложении. Онлайн-панель Gradus отображает структуру населения городов с количеством жителей более 50 тысяч в возрасте 18-60 лет по полу, возрасту, размеру населенного пункта и региону. Период проведения поля: 29 октября 2021 г., 19:00 – 21:30. Размер выборки: 1060 респондентов, имеющих сексуальный опыт.

Приложение для владельцев iPhone.

Приложение для пользователей Android.