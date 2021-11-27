08:40, Вчера

Прогноз погоды в Украине на 27 и 28 ноября: синоптики сообщили, где не будет дождей В Украину пришли осадки, которые будут наблюдаться в течение всего уик-энда, но не везде

В Украине в большинстве областей сегодня будут наблюдаться дожди. Сильными они будут в первой половине дня. В некоторых регионах дожди будут наблюдаться в течение всего дня.

Об этом в Facebook сообщила метеоролог Наталья Диденко. По ее словам, 27 ноября в Украине днем в большей части областей осадки прекратятся. Дожди после полудня будут наблюдаться на востоке и северо-востоке Украины. А также в Черкасской, Полтавской и Днепропетровской областях.

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Синоптик отметила, что сегодня также возможен умеренный ветер южного направления, с порывами. Температура воздуха в стране будет колебаться от 5 до 11 градусов тепла. На юге воздух прогреется до 15 градусов выше нуля.

В Киеве в субботу утром возможен дождь. Температура воздуха будет около 6-7 градусов тепла.

Диденко также сообщила о погоде в Украине в воскресенье, 28 ноября. По ее словам, в Карпатах будут наблюдаться осадки в виде мокрого снега. Дожди затронут запад Украины, а также Одесскую, Донецкую и Луганскую области.

На остальной территории страны будет сухо и тепло. Температура воздуха - около 7 градусов тепла.

Кроме того, синоптик сообщила о новом похолодании, которое придет уже 30 ноября. Более детальный прогноз будет известен ближе к этой дате.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань ранее сообщал, что ближайшая зима будет морозной и сопровождаться вьюгами. По его словам, в первой декаде декабря возможны ледяные дожди, а во второй – небольшой снег. В конце декабря начнется настоящая новогодняя сказка, которая будет длиться до Крещения. Затем народный синоптик прогнозирует потепление.