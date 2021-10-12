14:34, 12 октября 2021

Соглашение Украины и ЕС об открытом небе: эксперт назвал плюсы и минусы Эксперт рассказал, в чем проблема Соглашения об открытом авиапространстве

Украина подписала с ЕС Соглашение об открытом авиационном пространстве. О преимуществах этого соглашения рассказал редактор портала Avianews Александр Мироненко в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

"Если посмотреть на Польшу, то основные клиенты аэропортов — это лоукостеры и чартерные перевозки. Мы можем получить лоукостеры в Европу, они будут возить туристов и заробитчан из Украины, а также чартерных перевозчиков, которые будут возить, условно, из Полтавы и Херсона на курорты Турции или Египта", — сказал он.

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Эксперт рассказал, как это Соглашение повлияет на внутренние рейсы и возможности перевозчиков.

"Как показывает опыт Европы, то, допустим, в Польше внутренние рейсы лоукостерами не очень развиты, в Италии, Германии, Испании они развиты. Все зависит от того, какой будет экономика через несколько лет. Сейчас европейские лоукостеры не могут выполнять внутренние рейсы в Украине, потому что Украина должна имплементировать европейское законодательство, и только во время второго этапа либерализации это будет разрешено. Это примерно 2-3 года нужно ждать. Проблема в том, что европейские авиакомпании у нас (внутри страны — ред.) после этого смогут летать, а украинские перевозчики за границей — нет. Это неправильно, и поднимается дискуссия, чтобы менять Соглашение. Оно было готово еще восемь лет назад, а сейчас уже новые условия, и украинские перевозчики готовы конкурировать за европейского пассажира в Европе", — сказал он.

Ранее сообщалось, что на саммите Украина-ЕС, который состоялся 12 октября, подписано долгожданное Соглашение об "открытом небе". 28 июня Совет ЕС дал согласие на подписание с тремя странами, в том числе с Украиной, Соглашения о совместном авиационном пространстве.

Соглашение нацелено на то, чтобы уравнять в некоторых правах украинские и европейские авиакомпании, снять монополию на отдельные маршруты, установленную двусторонними договорами, облегчить открытие новых маршрутов между украинскими и европейскими городами, и как следствие — снизить цены на билеты.