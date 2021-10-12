11:53, 12 октября 2021

"Это не лечится по телевизору": Комаровский дал совет по борьбе с псориазом Доктор рассказал о сложностях борьбы с псориазом и посоветовал изменить подход к лечению

Псориаз – одно из самых распространенных заболеваний на планете. Недуг часто не поддается лечению и его сложно перевести в период ремиссии. Как бороться с псориазом правильно рассказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

"Сложная болячка псориаз, и действительно очень часто (с лечением –ред.) ничего не получается. Есть протоколы лечения, во многих ситуациях удается добиться ремиссии, но, к сожалению, лечить псориаз по интернету и по телевизору не получается никак. Меняйте врачей (если лечение не приносит результата – ред.), и ищите разные варианты лечения", - сказал врач.

Комаровский также отметил, что для развития и рецидивов псориаза благодатной почвой являются стрессовые состояния, которые могут развиваться из-за получения пациентом негативной информации по телевидению.

"Чуть ли не самое опасное для псориаза - это негативная информация. Поэтому, как можно реже смотрите новости по телевизору", — подчеркнул доктор.

Ранее Евгений Комаровский рассказал, как можно улучшить продвижение вакцинации от коронавируса в Украине. По его словам, следует людей заинтересовать материально, например, вознаграждая их за прививку некоторой суммой денег.

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Вот выделили 25 миллионов гривень на пропаганду вакцинации. Это же кто-то кому-то посоветовал? Вот я хочу знать, кто и почему. Вот эти 25 миллионов гривень, как вы потратите эти деньги? Если 25 миллионов гривень разделить и дать по денежке конкретной бабушке, что вот есть у бабушки две дозы - тут же бабушке на карточку (сумма гривен – ред.) капнула - вот это была бы пропаганда вакцинации! Почему-то в Америке это делают, в Прибалтике это сделали - всем кто вакцинирован, дают по 100 евро. Мы что, не можем себе это позволить?...Я считаю, что (перечислите бабушке – ред.) 5000 гривень и бабушки выстроятся в очередь на вакцинацию", — отметил Комаровский.