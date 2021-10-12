10:56, Сегодня

Вакцинировался - получил 100 евро: Комаровский призвал раздавать деньги украинцам Врач сообщил, как лучше всего стимулировать желание у населения идти прививаться от COVID-19

Для мотивации к вакцинации от коронавируса необходимо ввести финансовый стимул. Иными словами, всем, кто получил две дозы вакцины необходимо заплатить. Такое мнение высказал в программе "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" врач Евгений Комаровский.

Доктор Комаровский отметил, что выделенные средства на пропаганду вакцинации могли бы стать лучшим вложением в этой кампании, если бы эту сумму разделили и раздали тем, кто привился от коронавируса.

"Вот когда президенту говорят, что если мы сейчас прекратим рекламу лекарств, то у нас сразу же люди перестанут заниматься самолечением. Кто-то же это посоветовал президенту? Ну, так давайте, пусть нам скажут, кто конкретно! Вот выделили 25 миллионов гривень на пропаганду вакцинации. Это же кто-то кому-то посоветовал? Вот я хочу знать, кто и почему. Вот эти 25 миллионов гривень, как вы потратите эти деньги? Если 25 миллионов гривень разделить и дать по денежке конкретной бабушке, что вот есть у бабушки две дозы - тут же бабушке на карточку (сумма гривен – ред.) капнула - вот это была бы пропаганда вакцинации! Почему-то в Америке это делают, в Прибалтике это сделали - всем кто вакцинирован дают по 100 евро. Мы что, не можем себе это позволить?...Я считаю, что (перечислите бабушке – ред.) 5.000 гривень и бабушки выстроятся в очередь на вакцинацию", — отметил Комаровский.

Читайте также: Китайский CoronaVac будут выпускать в Украине уже в следующем году - иммунолог

Евгений Комаровский также считает, что Украина чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству вакциноненавистников.

"Мы боремся с вакцинацией очень активно. Мы чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству вакциноненавистников - людей, которые рассказывают, как это ужасно, о том, что нужно вернуться к природным корням. Нужно всем в пещеры, в лесничества, прекратить... Что на вас зарабатывают эти противные продавцы вакцин, т.е. продавцы этих "фуфломецинов" для иммунитета, антибиотиков и Бог-знает-чего всякого, которого полно в наших аптеках, — это никого не волнует. Больше всего всех волнует именно вакцина. Т.е. даже полиомиелит уже в Украине - и то это уже никого не учит", — сказал он.

Отметим, что по состоянию на 9:00 вторника, 12 октября, в Украине зарегистрировано 11 996 новых случаев COVID-19. Согласно сообщению Минздрава, за минувшие сутки госпитализировано – 2 274 человека, а также 352 человека умерли.

Также сообщается, что в Украине 721 396 человек был привит против COVID-19 с 4 до 10 октября 2021 года, из них вакцинировано 1 дозой — 358 230 человек, 2 дозой — 363 166 человек.

От начала кампании суммарное количество сделанных прививок составляет 13 683 903. Из них получили 1 дозу — 7 548 871 лицо, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 6 135 032 (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом).