23:58, Вчера

Нужна ли "скорая": Комаровский дал совет людям с высоким давлением По его словам, в ситуации, когда повышенное давление, необходим семейный врач

Когда у человека давление 190, то это та ситуация, с которой изначально нужно обращаться к семейному врачу.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал известный детский врач Евгений Комаровский.

"На самом деле ситуация, когда "скорая" не едет на давление 190... Сейчас трудно признать правоту, но это именно та ситуация, с которой нужно обращаться к семейному врачу. Нет уже никаких в 21 веке таинств в лечении гипертонической болезни. Есть - и в нашей стране тоже - эффективные протоколы лечения, лекарства... Более того - они часто входят в программу "Доступні ліки", т.е. даже бесплатные. Просто что удивительно: люди не обращаются годами к врачу, не обследуются, не следят за своим здоровьем", - сказал он.

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По его словам, в ситуации, когда повышенное давление, необходим семейный врач, от которого можно получить такие варианты назначения:

1-й. Стандартная схема, что вы должны принимать.

2-й. Врач расскажет вам, по каким правилам, когда измерять артериальное давление, как это все фиксировать.

"Еще, что он должен сказать: "Если, несмотря на лечение, у вас давление поднимется выше вот таких-то цифр, то вы должны дополнительно принять вот эти лекарства. А если будет неэффективно, то вы должны набрать мой номер телефона. Вот так это работает. И только так", - сказав Комаровский.

При этом он отметил, что если человек довел себя до критического состояния, то к нему, конечно же, должна выезжать "скорая" - если человеку действительно плохо.

"Но если человек в сознании и может орать в трубку телефона, то к нему никто не поедет... Я считаю, что если у человека хроническая болезнь, с которой он не обращается к врачу, а потом доводит себя до такого критического состояния и среди ночи требует, чтобы к нему приехала "скорая"... Последняя обязана ехать, помогать, а потом выставлять ему счет", - отметил он.

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По информации ВОЗ, согласно оценкам, гипертониками являются 1,28 миллиарда взрослых в возрасте 30–79 лет во всем мире, из них большинство (две трети) живет в странах с низким и средним уровнем дохода. При этом 46% взрослых с гипертонией не подозревают о наличии у себя заболевания, а менее половины (42%) взрослых пациентов, страдающих гипертонией, диагностируются и проходят лечение.

Напомним, раньше Комаровский подчеркнул, что на сегодня все вакцины от COVID-19 не имеют никакого отношения к "живому" коронавирусу.

"Во всех вакцинах используется либо инактивированный вирус, то есть вирус, который лишен своей заразности, либо используется фрагмент вируса, конкретно - белок, который является главным источником образования антител", - рассказал педиатр и ведущий.

Так, человек после использования любой вакцины от коронавирусной инфекции не заразен и не представляет никакой опасности для окружающих.

Также Евгений Комаровский рассказал, как снизить риск инсульта в молодом возрасте. В частности, медик отметил, что кровоизлияние в мозг у людей вскоре после 30-летия чаще всего связан с врожденными патологиями. Также он подчеркнул, что никаких специфических анализов для выявления опасности инсульта нет.

"Анализов для предупреждения инсульта нет, но медицинская наука четко знает факторы риска, которые увеличивают возможность инсульта", - сказал Комаровский