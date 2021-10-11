22:54, Сегодня

Убить не хотели: Комаровский выдвинул версию смерти Полякова "Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный"

Умершего нардепа Антона Полякова, возможно, хотели напугать, подсыпав ему метадон. Об этом в эфире програмы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" сказал доктор Евгений Комаровский.

По словам специалиста, метадон - лекарство, которое официально выпускается фармацевтическими заводами. С помощью этих таблеток лечат наркозависимых. Но у этого препарата есть много побочных эфектове, если употреблять его совместо с другими лекарствами.

"Метадон -это то, что используют врачи. И действительно метадон совместно с алкоголем может давать опасные для жизни нарушения функций дыхания, угнетение центральной нервной системы. Но, говорить о том, что метадон плюс алкоголь- 100% смерть - не правильно. Светлый, нормальный парень, никогда в наркомании не замеченный, не пил бы крепкий алкоголь в прикуску с метадоном - это очевидно. Я абсолютно уверен в том, что те, кто подсыпали ему это - если ему действительно подсыпали, не ставили цель его убить. Напугать, показать его валяющегося в грязи, дискредитировать, вывезти куда-то и там поучить - это я допускаю", - сказал Комаровский.

Читайте также: Пискун о смерти Полякова: "Вопросы начинаются с самой статьи"

Напомним, ранее правоохранители подтвердили информацию о том, что в организме умершего 8 октября нардепа Антона Полякова обнаружили, кроме алкоголя, метадон.

"Из новых данных единственное, что можно сказать, — что судебно-медицинские эксперты сообщили следствию, что в организме погибшего, кроме небольшой дозы алкоголя, есть такое вещество, как метадон. Но какой именно метадон, когда он попал в организм относительно времени смерти и как это могло непосредственно повлиять на смерть потерпевшего, — еще будет устанавливаться после глубоких исследований", - сказал спикер МВД Антон Шевченко.

Народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве в ночь на 8 октября. Патрульные за нарушение ПДД остановили такси и увидели в машине человека без сознания. Им оказался Антон Поляков.

На прес-конференции правоохранители сообщили, что полиция рассматривает две версии: смерть вследствие хронического заболевания и отравление неизвестным веществом - самостоятельно или другим лицом.

Поляков до осень 2019 года состоял во фракции "Слуга народа", откуда его исключили за голосование вопреки позиции его коллег по фракции.

В июне 2020 года Поляков вошел в депутатскую группу "За будущее".

Ранее экс-глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль сообщил, что сам Поляков не стал бы принимать метадон.

"Я посмотрел два последних видео, где Поляков выступал. По его жестикуляции, и я увеличивал, чтобы посмотреть на зрачки, — он не употреблял наркотики. Я это говорю как человек, который начал бороться с наркоманией, когда еще даже не было соответствующих законов. Нет у него признаков того, что он потреблял наркотики. Его (метадон — ред.) легко подкинуть в водку, он быстро растворяется. Есть очень много вопросов, и главный — не всыпал ли ему кто-то во время употребления алкоголя таблетку — а там и четверти таблетки было бы достаточно, чтобы вызвать острое сердечное состояние", — сказал он.