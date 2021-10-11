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Украина "впереди" всей планеты: Комаровский забил тревогу из-за вакцинации По мнению врача, если человек живет в городе, то обязательно встретится с коронавирусом

Украина чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству вакциноненавистников.

Об этом в эфире программы "Время Голованова" на телеканале "Украина 24" рассказал известный детский врач Евгений Комаровский.

"Мы боремся с вакцинацией очень активно. Мы чуть ли не "впереди" планеты всей по количеству вакциноненавистников - людей, которые рассказывают, как это ужасно, о том, что нужно вернуться к природным корням. Нужно всем в пещеры, в лесничества, прекратить... Что на вас зарабатывают эти противные продавцы вакцин, т.е. продавцы этих "фуфломецинов" для иммунитета, антибиотиков и Бог-знает-чего всякого, которого полно в наших аптеках, - это никого не волнует. Больше всего всех волнует именно вакцина. Т.е. даже полиомиелит уже в Украине - и то это уже никого не учит", - отметил он.

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По его мнению, чтобы любое явление было однозначно полезным, нужно интересоваться, читать, над этим нужно работать.

"Понимаете, какая ситуация: если мы ловим на улице человека и говорим: "Тебе срочно нужно сделать этот укол"... Он говорит: "Зачем?". Понятно, что если можно без этого обойтись, то вопрос: "Зачем?". Ну живёте вы, условно говоря, в лесничестве. Ни с кем не контактируете. Более того - еду вам привозят к воротам лесничества и уходят... Вам ничего не угрожает. И не нужно вас колоть. Но ситуация какая. Если вы живете в городе, общаетесь с людьми, то вы обязательно встретитесь с коронавирусом. Т.е. у любого человека есть просто выбор: либо вы встречаетесь с "живым", полноценным, нормальным, активным вирусом, либо вы встречаетесь с кусочком вируса. И в том, и в другом случае у вас возникнет иммунитет", - рассказал Комаровский.

Напомним, экс-министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая сообщила, что в Украине фиксируется ежедневное увеличение количества новых пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2, хотя уже несколько месяцев в стране проходит кампания по вакцинации населения.

По ее словам, в 2018-м году в Украине было исследование, которое установило, что 20% украинцев готовы доверять большинству вопросов во многих сферах. 65% готовы лишь перестраховываться и быть очень осторожными, а это очень сильно коррелирует сейчас с другими данными о готовности вакцинироваться.

"Формирование доверия у людей - это не только медицинская проблема, и на сегодня она приходит к тому, что мы вакцинируем каждую неделю по 700 тысяч человек, при том, что есть много различных стимулов, деловых и других, но мы все равно недалеко продвигаемся", - сказала она.

Ранее сообщалось, что 21 октября в регионах "желтой", "оранжевой" или "красной" зон карантина между областями смогут путешествовать только пассажиры с сертификатами о вакцинации от коронавируса, сообщает пресс-служба Минздрава.

В ведомстве отметили, что новые правила касаются как регулярных, так и нерегулярных перевозок. Речь идет об автобусных маршрутах, самолетах и поездах межобластного сообщения.