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Вакцинация в Украине буксует: Скалецкая назвала важную причину Экс-глава Минздрава отметила, что к информированию населения следует изменить подход

В Украине фиксируется ежедневное увеличение количества новых пациентов с коронавирусом SARS-CoV-2, хотя уже несколько месяцев в стране проходит кампания по вакцинации населения. Своим мысли по этому поводу в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" высказала бывший министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Вернемся к тезису о доверии. В 2018-м году у нас было исследование, которое установило, что 20% украинцев готовы доверять большинству вопросов в большинстве сфер. 65% готовы лишь перестраховываться и быть очень осторожными, а это очень сильно коррелирует сейчас с другими данными о готовности вакцинироваться. Формирование доверия у людей - это не только медицинская проблема, и на сегодня она приходит к тому, что мы вакцинируем каждую неделю по 700 тысяч человек, при том, что есть много различных стимулов, деловых и других, но мы все равно недалеко продвигаемся. Это связано много с чем. Например, мы имели дорожную карту. В дорожной карте четко было пять этапов. Каждый этап логично переходить, когда ты заканчиваешь предыдущий. Мы летом для того, чтобы… хотя бы как-то провакцинироваться, чтобы вакцины не пропали, чтобы коллективный иммунитет хотя бы как-то сформировался (были нацелены – ред) на пятую группу, на пятую категорию людей, а третью-четвертую (категории – ред.), где хронически больные, где педагоги, где пожилые люди с различными заболеваниями, мы их фактически проскочили.Это просто общественные процессы", — отметила Скалецкая.

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Экс глава Минздрава считает, что важную роль в кампании по вакцинации играет информирование населения. По ее словам, существенную помощь могли бы оказать региональные СМИ.

"В этой ситуации с вакцинацией имеет значение гораздо больше моментов, и один из них, когда все говорят об информировании. Я ломаю голову, наверное, уже два года последних, что с тем информированием не так. Мы информируем через центральные каналы телевидения, мы информируем через интернет, но это небольшое количество людей. Я нашла исследование, что тридцать процентов людей черпают информацию из региональных медиа ... Но региональные медиа хотят писать не центральную информацию, а региональную. И вот 30% людей на самом деле могли бы иметь эту информацию, но, кто может повлиять на медиа региональные, кто может сказать им, какую информацию даже социального характера надо размещать? Министерство здравоохранения? Это не их функция", - сказала Скалецкая, напомнил, что есть еще Министерство информационной политики и местная власть, которые бы могли эту функцию взять на себя.

К слову, Украина не признает российской вакцины от коронавируса SARS-CoV-2 "Спутник V", однако такие прививки могут делать себе украинцы, которые живут на неподконтрольных территориях Донбасса и Крыма. О том, как можно получить разрешенную в Украине вакцину жителям ОРДЛО рассказал в председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

"Все граждане Украины, несмотря на то, на какой территории они живут - они граждане Украины... Они должны прибыть на территорию Украины, подконтрольную территорию Украины, и в официальных пунктах прививки пройти вакцинацию. Никаких проблем для того нет. У них должен быть с собой идентификационный код, паспорт и все…Я говорю не к семейному врачу обратиться, а в центры вакцинации, это очень разные вещи", — отметил Радуцкий.