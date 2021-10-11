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"Пусть содержат украинскую армию" – продюсер о запрете на въезд артистам из России Вадим Лисица считает, что в Украине нужно развивать национальную музыкальную индустрию

Артисты из России, которые хотят выступать с концертами в Украине, должны финансировать украинскую армию. Так в ток-шоу "Сегодня" на телеканале "Украина 24" музыкальный продюсер Вадим Лисица прокомментировал петицию продюсера Игоря Кондратюка, который призвал запретить въезд российским артистам, поддерживающим путинский режим.

"У меня своя позиция по этому поводу, она заключается в том, что, конечно, как-то регулировать выступления российских артистов в Украине нужно, и не запрещать, но сделать какие-то такие условия, чтобы они, например, выступая в Харькове, или в Киеве, или в Запорожье, должны были отчислять какую-то сумму на украинскую армию. И я думаю, что не многие российские артисты согласятся ездить сюда и платить деньги украинской армии. В отношении украинских артистов, которые ездят в РФ - это довольно сложная ситуация, потому что их не так много уже туда едет. Я лично ни одного артиста не знаю, который ездит в Россию. Я знаю, кто ездил, я знаю, кто там выступал, и кто прятался, и кто выступал на корпоративах... Я знаю таких артистов, но ведь даже они туда не ездят. И все же, если они таки ездят, то нужно тоже сделать какой-то налог, который четко будет понимать артист, что если он поехал в РФ и заработал там тысячу долларов то, например, 300-500 долларов он отдает украинской армии. Это нормально", — отметил продюсер.

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Вадим Лисица также обратил внимание на то, что в Украине нужно сконцентрировать внимание на развитие музыкальной индустрии, а не введение новых запретов.

"Я против всяких запретов, потому что, мне кажется, что наша страна набрала много запретов, но сделать нормальные отношения и нормальный климат в украинской музыкальной индустрии она не в состоянии, много чего сейчас происходит, что весьма негативно влияет на развитие украинской музыкальной культуры... Я украинский продюсер, я разбираюсь в этом деле, и мне кажется, что инициатива господина Кондратюка была бы еще лучше, если он сделал эту инициативу еще так, чтобы, например, мы открыли новый фестиваль украинской песни, чтобы мы сделали какие-то площадки для того, чтобы выступали украинские артисты и так далее. Все запреты, мне кажется, ни к чему хорошему не приведут", — сообщил он.

Как известно, 21 сентября в Украине был опубликован текст петиции о запрете выступления российских артистов. Петиция набрала 25000 голосов и теперь ее должен рассмотреть президент Владимир Зеленский. Автором петиции выступил украинский продюсер Игорь Кондратюк. В тексте документа он заявил, что артисты из России являются представителями страны-агрессора, в связи с чем пускать на украинскую территорию предлагается лишь тех, кто активно и открыто поддерживает Украину. Невъездными предлагается сделать тех деятелей российской культуры, которые, по его словам, молчанием или другими действиями поддерживают оккупацию Крыма и войну на Донбассе.

Напомним, Служба безопасности Украины (СБУ) запретила российскому исполнителю Алишеру Моргенштерну проводить концерты в Украине. Музыкант включен в перечень лиц, создающих угрозу национальной безопасности Украины и как Валеев (бывшая фамилия рэпера), и как Моргенштерн. В ведомстве сообщили, что лингвистическая экспертиза подтвердила наличие пропаганды в текстах артиста, культа насилия и жестокости, а также распространения и употребления наркотических средств и психотропных веществ. Кроме того, в 2021 году в Украину запрещен въезд, в том числе актрисам Ольге Кабо, Марии Мироновой, а также актерам Владимиру Вдовиченкову, Алексею Чадову и Александру Петрову, певцу Филиппу Киркорову.